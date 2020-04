Pressemitteilung BoxID: 793374 (Universitätsmedizin Greifswald Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Kinderklinik ist offiziell "Ausgezeichnet für Kinder"

Gütesiegel für strukturelle Qualität

Die Kindermedizin in Greifswald ist mit dem Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder 2020 - 2021“ prämiert worden. Die symbolische Verleihung durch den Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, erfolgte per Videobotschaft. Das Zertifikat wird von mehreren Gesellschaften und Arbeitsgemeinschaften der Kinder- und Jugendmedizin gemeinsam vergeben. Die Kinderklinik der Unimedi­zin erhält das Gütesiegel bereits zum sechsten Mal. Damit gehört die UMG zu den Häusern, die seit der Einführung im Jahr 2009 jedes Mal prämiert wurden.



Die Fachgesellschaften überprüfen für die Zertifizierung die Qualitätsstandards der Häuser. Die Kliniken müssen alle Standards für die multiprofessionelle und interdisziplinäre Versorgung erfüllen. Dies umfasst eine kontinuierliche kinderärztliche bzw. kinderchirurgische Besetzung, Gesundheits- und Kinderkranken­pfleger sowie speziell für Kinder qualifizierte Teams aus dem pädagogischen und medizinisch-therapeu­tischen Bereich. Die ausgezeichneten Kliniken haben nach Angaben der Veranstalter gezeigt, dass sie nicht nur eine gute Basisversorgung anbieten, sondern auch Netzwerke aufgebaut haben, die eine gute Versor­gung von Kindern und Jugendlichen mit seltenen und schwerwiegenden Krankheitsbildern sicherstellen.



Prof. Holger Lode, Direktor der Kinderklinik, freut sich über die erneute Auszeichnung: „Mit einem tollen Team sind wir hervorragend für die Versorgung von Kindern aufgestellt.“



Die Bewertung der Krankenhäuser und Kliniken erfolgt durch die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V. (GKinD), die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Kranken­haus (BaKuK) und die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DAKJ) zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH). Gemeinsam haben sie 2009 das Gütesiegel "Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ entwickelt. Weitere Informationen unter www.ausgezeichnet-fuer-kinder.de

