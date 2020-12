Einen Blumengruß gleich ins Patientenzimmer schicken, das können Angehörige und Freunde jetzt bei der Unimedizin. Weil zum Schutz vor Corona nur eine feste Bezugsperson pro Patient zugelassen ist, bietet die Blumenhändlerin im Hauptgebäude diesen besonderen Service an.



Wer wegen der eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten nicht persönlich hingehen darf, kann einen Blumen­­gruß ans Patientenbett bringen lassen. Diesen Service bietet „Sabines Blumenwelt im Klinikum“. Unter der Durchwahl 03834 – 86 22430 kann der Auftrag direkt im Blumenladen aufgegeben werden. Telefonisch nimmt Inhaberin Sabine Kronfoth die individuellen Wünsche entgegen und liefert die Blumen am selben Tag auf die Station. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung.

