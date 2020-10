Ab sofort werden alle Vorträge der Gesundheitsakademie UKE im Livestream auf www.gesundheitsakademie-uke.de zu sehen sein. Zudem können Zuschauerinnen und Zuschauer während der Veranstaltung unter gesundheitsakademie@uke.de ihre Fragen schicken, die die Referierenden dann vor laufender Kamera beantworten werden.



„Wir begrüßen, dass die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit unseren Partnern einen Weg gefunden haben, dass attraktive Angebot der Gesundheitsakademie UKE auch unter Corona-Bedingungen öffentlich zugänglich zu machen und so weiterhin einen Beitrag zur Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu leisten“, sagt Prof. Dr. Burkhard Göke, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKE.



Kommenden Montag, 26. Oktober, lautet der Titel der Veranstaltung „Für ein starkes Herz – Alles, was der Motor des Lebens begehrt!“. Ab 18.30 Uhr können Interessierte den Vortrag von Prof. Dr. Paulus Kirchhof, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie, auf der Webseite der Gesundheitsakademie (www.gesundheitsakademie-uke.de) verfolgen. Am 2. November läuft der nächste Livestream zu: „Nur traurig oder doch depressiv?“. Vortragender ist dann Prof. Dr. Bernd Löwe, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.



Die vollständige Übersicht finden Sie unter: www.gesundheitsakademie-uke.de/veranstaltungen

