Wie hängen Seele, Körper und Geist zusammen? Diese übergeordnete Fragestellung verbindet die Vorträge des Psychosomatischen Dienstagskolloquiums der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Unter anderem stehen in diesem Jahr die Themen „Klima, Psyche und Psychotherapie“, „Empathie und Achtsamkeit“ und „Hypnosystemische Psychosomatik: Wie der Organismus und Symptome für die Gesundung genutzt werden können“ im Fokus.



Den Auftakt zum Interdisziplinären Kolloquium machen



Prof. Dr. Claas Lahmann, Prof. Dr. Winfried Kern und Prof. Dr. Bernd Kortmann

mit ihrem Vortrag „Seele – Körper – Geist im Spiegel der Corona-Pandemie“

am Dienstag, 10. November 2020 um 18.30 Uhr als Livestream.



Der Zugang zum Livestream ist ohne Anmeldung möglich; alle nötigen Informationen finden Sie unter www.uniklinik-freiburg.de/psychosomatik/dienstagskolloquium



Ärzt*innen und Psycholog*innen, die CME-Fortbildungspunkte erhalten möchten, melden sich bitte vorab hier an: www.uniklinik-freiburg.de/psychosomatik/dienstagskolloquium/fuer-approbierte-teilnehmerinnen



Die elf Vorträge des Kolloquiums stehen allen Interessierten offen und finden im Wintersemester 2020 jeweils dienstags von 18.30 (s.t.) bis 20 Uhr als Livestream online statt. Alle Termine und Vortragstitel sowie die jeweiligen Zugangsdaten finden Sie unter www.uniklinik-freiburg.de/psychosomatik/dienstagskolloquium



Alle Vorträge sind für die Vergabe von Fortbildungspunkten an Ärzt*innen und Psycholog*innen zertifiziert.

