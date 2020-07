Pressemitteilung BoxID: 806507 (Universal Pictures International Germany GmbH)

Die BLUES BROTHERS feiern ihr 40-jähriges Jubiläum mit der Extended Version

Am 22. Juli als exklusive Sondervorführung in vielen Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz

„Es sind 106 Meilen bis Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen!“- dieses Zitat der legendären BLUES BROTHERS Jake und Elwood hat längst Kultstatus erreicht. Am 22. Juli 2020 finden zum 40-jährigen Jubiläum des beliebten Klassikers einmalig exklusive Aufführungen der Extended Version statt. In hochglänzender 4K-Qualität und mit 15 Minuten zusätzlichen Szenen, die es noch nie im Kino zu sehen gab.



Sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs: Die Musiker-Ganoven Jake und Elwood Blues, die Blues Brothers. Sie wollen das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, vor dem Ruin retten. Dafür müssen sie in wenigen Tagen ihre alte Band wieder zusammenbringen und 5.000 Dollar einspielen. Sie tragen Sonnenbrillen, haben einen 1974er Dodge Monaco und geben Gas! So legen sie mit cooler Miene und viel Musik in wilden Verfolgungsjagden den mittleren Westen in Schutt und Asche!



Die Wiederaufführung des Kultfilms von Regisseur John Landis bringt erstmals die komplett deutsch synchronisierte, 148 Minuten lange Extended Version auf die große Leinwand. Mit den originalen Synchronstimmen von Thomas Danneberg (Dan Aykroyd) und Rainer Basedow (John Belushi), die den beiden Titelhelden bereits 1980 ihre Stimmen liehen, ist dieser, von John Landis persönlich abgesegnete, Schnitt der BLUES BROTHERS ein Muss für junge und erfahrene Cineasten zugleich. 15 Minuten mehr Gags, Action und Musik versprechen einen wilden Ritt mit einem der coolsten Duos der Filmgeschichte.



TECHNISCHE DATEN

Titel: The Blues Brothers Extended Version

Länge: 148 Min

FSK: 12

Bildformat: Flat 2D 4k

Ton: Dolby 5.1

