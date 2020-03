Pressemitteilung BoxID: 790400 (United Soft Media Verlag GmbH)

Alles, was du brauchst

Die 20 wichtigsten Dinge im Leben

Was ist wirklich wichtig im Leben? Christoph Hein wirft einen charmanten Blick auf 20 Dinge, die Kinder brauchen und keiner entbehren sollte.



Das Wichtigste ist natürlich ein Freund, auf den man sich immer verlassen kann. Und eine Mutter, die – auch wenn sie nervt – für einen sorgt und uns tröstet. Eine Tante oder Oma, die immer Zeit zum Spielen hat, ist unverzichtbar, und ein Haus- oder Stofftier zum Kuscheln. Ein Kinderzimmer, ein Bett und ein Fahrrad muss jeder besitzen. Und ein Lieblingsgericht sollte man kochen und ein Instrument spielen können. Christoph Hein weiß außerdem gute Gründe, warum Entdeckungen und Erfindungen besonders wichtig sind. Und warum eine gute Geschichte, Tränen und das Verliebtsein unser Glück perfekt machen.



Unterhaltsam und liebevoll schildert Christoph Hein zwanzig Lebenswichtigkeiten, die glücklich machen. Ein echtes Lieblingsbuch für Jung und Alt.



Zum Autor:



Christoph Hein, 1944 in Schlesien geboren, studierte Philosophie und Logik in Berlin. Er arbeitet als Schriftsteller, Dramatiker, Übersetzer und Essayist. Für seine Theaterstücke, Erzählungen und Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Uwe-Johnson-Preis und Stefan-Heym-Preis. Zusammen mit der Illustratorin Rotraut Susanne Berner hat er bereits zwei Kinderbücher veröffentlicht: »Das Wildpferd unterm Kachelofen « (1989) und »Mama ist gegangen« (2003).



Zum Sprecher:



Thomas Quasthoff hat fast vier Jahrzehnte lang als Sänger auf internationalen Bühnen Maßstäbe gesetzt und unzählige Menschen mit seiner Kunst erreicht und bewegt. 2012 beendete er seine beispiellose Karriere. Dem Gesang und der Sprache bleibt er weiter eng verbunden, seit 2015 vermehrt als Jazz-Sänger und in Lesungen, z. B. von Gedichten von Heinrich Heine, Briefen von Goethe oder Mendelssohn.



Das Hörbuch ist im Fach- und Buchhandel, unter www.usm.de sowie als Download und bei vielen Streamingportalen erhältlich.



Inhalt: Ungekürzte Lesung, Audio-CD

Laufzeit: ca. 83 Min.

ISBN: 978-3-8032-9212-4

UVP: € 9,99



Nachhaltigkeit bei USM: Zur Vermeidung zusätzlichen Plastikmülls, verzichten wir bei diesem Titel sowie bei einer weiteren Frühjahrsneuerscheinung(Lauf, Ludwig, lauf!) auf die Cellophanierung der Verpackung. Klebepunkte verhindern das Herausfallen der CDs. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung zur neuen Verpackungsvariante.

