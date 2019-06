Pressemitteilung BoxID: 755953 (UNIQ GmbH)

Larissas erster Reise-Stopp beim "Praktikum deines Lebens": die Trauminsel Mauritius!

Die Studenten aus Münster darf sechs Monate lang kostenlos in die beliebtesten Urlaubsregionen reisen

Erster Halt: Mauritius. Weißer Sandstrand, eine beeindruckende Unterwasserwelt und eine wunderschöne Landschaft. Dieses paradiesische Reiseziel wird der erste Stopp der Urlaubsguru-Praktikantin Larissa sein, die sich bei der Job-Ausschreibung des Reiseportals, dem „Praktikum deines Lebens“, gegen 13.000 Konkurrenten durchsetzte. Ab Juni wird sie nun eine Auswahl der „Urlaubsguru-Bestseller“ besuchen, Hotelempfehlungen unter die Lupe nehmen, Flüge testen sowie ihre Eindrücke mit der Community teilen – und dafür auch noch ein Gehalt kassieren. Eine einmalige Chance für die abenteuerlustige Studentin aus Münster.



Im Auftrag der Community unterwegs

Im November 2018 startete das Reiseportal Urlaubsguru einen verlockenden Aufruf: Gesucht wurde ein/e reiselustige/r Praktikant/in, der/die für die Community zu beliebten Destinationen reist. Urlaubsguru trägt die Reisekosten, zahlt ein monatliches Gehalt von 1.800 Euro und natürlich stehen dem Praktikanten auch Urlaubstage zur Verfügung – sozusagen Urlaub vom Urlaub. Die Bewerber durchliefen mehrere Casting-Runden und drei Finalistinnen stellten sich den kritischen Blicken der Urlaubsguru-Community. Denn die User durften ihre Favoritin wählen. Am Ende machte die 26-jährige Larissa das Rennen. Das erste Ziel hat es bereits in sich: Mitte Juni geht es für eine Woche auf die Trauminsel Mauritius im Indischen Ozean!



Wieso fiel die Wahl auf Larissa?

Die Studentin lebt in Münster, kommt ursprünglich aus Damme in Niedersachsen und schaffte es, sich mit ihrer offenen, sympathischen Art und ihrer Abenteuerlust die Urlaubsguru-Jury und Community gleichermaßen davon zu überzeugen, dass sie genau die Richtige für den Job ist. Larissa studiert derzeit International Marketing, war unter anderem schon in Australien und Südafrika. Das heißt aber nicht, dass ihre Reiselust damit bereits gestillt ist. Im Gegenteil, sie möchte noch viel mehr von der Welt sehen.



Wie geht es jetzt weiter?

Anfang Juni startete Larissa offiziell bei UNIQ – dem Unternehmen, zu dem Urlaubsguru gehört – und nahm an dem für UNIQ üblichen Onboarding in den Büroräumlichkeiten am Dortmunder Airport teil. Zurzeit wird Larissa in verschiedenste Aufgabengebiete eingearbeitet, die für ihre Reise nützlich sein werden: Videoschnitt, Drohnenflüge, Social-Media-Postings und Stories sowie das Verfassen von Beiträgen für das Urlaubsguru-Reisemagazin. Vorab erhielt sie außerdem bereits einen Impfplan, um für die kommenden Reisen optimal gewappnet zu sein. Am 14. Juni hebt der Flieger zu ihrem ersten Stopp Mauritius ab.



Nach Mauritius wird sie zunächst einmal die klassischen Urlaubsguru-Bestseller bereisen: Türkei, Mallorca, Ibiza und Griechenland. „Diese Reiseziele sind bei unseren Usern sehr beliebt. Darum möchten wir ihnen eine umfangreiche Reiseberichterstattung von diesen Destinationen geben. Welche Strände sind besonders schön, welche Orte muss man gesehen haben – all das wird Larissa für Urlaubsguru in Augenschein nehmen. Sie ist unsere Reisetesterin und begutachtet auch Hotels, Lokalitäten und gibt Empfehlungen“, erklären die Urlaubsguru-Gründer Daniel Marx und Daniel Krahn.



Im Herbst wird es für Larissa voraussichtlich unter anderem dann auf die Kanaren und in die Vereinten Arabischen Emiraten gehen, bevor sie im Winter noch weiter in die Ferne reist. Welche Ziele es letztendlich alles werden, erarbeiten die Urlaubsguru-Reiseexperten derzeit noch zusammen mit Larissa. Fest steht: Die Community darf sich auf unterhaltsame Stories, Videos und Beiträge freuen, Larissa auf ein unvergessliches Praktikum ihres Lebens!



Über Praktikum deines Lebens

2015 fand das erste „Praktikum deines Lebens“ statt. Damals bereiste die 21-jährige Mara ein halbes Jahr 44 Traumdestinationen und berichtete der Community von ihren Reisen. Larissa wird ebenfalls bis zu sechs Monate lang viele der schönsten Hotspots der Welt entdecken. Während der Reise wird sie live aus den unterschiedlichsten Ländern berichten, in unterschiedlichsten Hotels übernachten und die Eindrücke und Erfahrungen mit der Community teilen. Das Praktikum wird mit einem Monatsgehalt von 1.800 € brutto vergütet und 2,5 Urlaubstage pro Monat stehen zur freien Verfügung – um Urlaub vom Urlaub machen zu können. Die Reisekosten werden von Urlaubsguru getragen. Unter den eingegangenen 13.000 Bewerbungen waren alle Altersklassen zwischen 18 und 66 Jahren vertreten, die Bewerber kamen aus ganz Deutschland – ob aus dem Ruhrgebiet, aus Köln, Leipzig, Berlin, Stuttgart, Titzingen, Trostberg, München, Kiel oder auch Bremen. Selbst aus Portugal und Brasilien sind Bewerbungen ins Haus geflattert.



Über Urlaubsguru

Daniel Krahn und Daniel Marx haben Urlaubsguru im Sommer 2012 gegründet. Heute ist Urlaubsguru mit seiner internationalen Brand Holidayguru in vielen Ländern vertreten und gehört mit über sieben Millionen Facebook-Fans sowie monatlich über elf Millionen Besuchern zu den größten europäischen Reise-Websites. Urlaubsguru kommt heute noch ohne Fremdkapital aus und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs.

