Die Limited Edition Auf geht’s Deutschland von Rexona bereitet in diesem Sommer alle Fußballfans perfekt auf das sonst so schweißtreibende WM-Mitfiebern vor. Das Anti-Transpirant verfügt über die bewährte Rexona motionsense™-Technologie und bietet zuverlässigen Schutz vor Körpergeruch und Achselnässe, der bis zu 48 Stunden lang anhält – und somit auch weit über jede Nachspielzeit hinaus.



Bald ist es endlich so weit: Am 14. Juni fällt im Luzhniki-Stadion in Moskau der Startschuss zur Fußballweltmeisterschaft 2018. Zwei Tage später geht es dann auch für die deutschen Kicker los, die als amtierende Weltmeister natürlich zu den Favoriten gehören. Ob vor der Leinwand im Biergarten, beim Public Viewing oder vom heimischen Sofa aus: Um beim Mitfiebern nicht ins Schwitzen zu kommen und gleichzeitig die Jungs auf dem Feld zu unterstützen, gibt es jetzt die Limited Edition Auf geht’s Deutschland von Rexona Men. Die Anti-Transpirante schützen nicht nur zuverlässig vor Schweiß und unangenehmen Gerüchen, sondern bekennen auch noch Flagge: Denn Deospray und Roll-on der Limited Edition sind mit den Farben Schwarz, Rot und Gold verziert.



Dank bewährter motionsense™-Technologie ist auch das Programm für die Halbzeitpause gesichert: Denn je mehr Bewegung, desto stärker ist der Schutz. Das Deo hinterlässt Mikrokapseln auf der Haut, die durch Bewegung nach und nach aktiviert werden. Sie brechen auf und setzen einen dezenten frischen Duft frei. Bolzen in der Pause ist damit kein Problem – danach geht es frisch und voller Energie wieder zurück vor die Leinwand.



Schon gewusst? Damit das Deo seine Wirkung richtig entfalten kann, sollte es auf trockener Haut aufgetragen werden. Nach dem Duschen also gründlich abtrocknen und am besten kurz warten, bevor das Deospray oder der Roll-on aufgetragen wird. So wirkt das Anti-Transpirant am effektivsten und schützt bis zu 48 Stunden lang.



NEU seit KW 6: Rexona Men Auf geht’s Deutschland Deospray Limited Edition, 150 ml, 1,79 €*



NEU seit KW 6: Rexona Men Auf geht’s Deutschland Deo-Roll-on Limited Edition, 50 ml, 1,69 €*



* Unverbindliche Preisempfehlung.

