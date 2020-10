Der vegane Trend wird immer populärer. Die vegane Ernährungsform gewinnt in Europa immer mehr an Bedeutung und ist das „vegetarisch“ von morgen. Auch Verbraucher, die keinen veganen Lebensstil führen, werden immer gesundheitsbewusster und interessieren sich für vegane und vegetarische Produkte. Durch die immer älter werdende Gesellschaft und den Klimawandel boomt die Nachfrage nach veganen Produkten und nachhaltiger Lebensweise. Vegan ist zukunftsweisend. - Dawn vegane Produkte überzeugen durch Geschmack und Qualität, enthalten keine tierischen Erzeugnisse und sind im Trend „Nachhaltigkeit und Gesundheitsbewusstsein“. Dawn ist Ihr Partner, wenn es um vegane Abwechslung in der Kuchentheke geht, 8 neue vegan zertifizierte Backmixe und vegan geeignete Zutaten am laufenden Band überzeugen durch Geschmack und Qualität. Damit gelingt die Herstellung von veganen Muffins, Cookies, Kuchen, Brownies und Donuts im Handumdrehen. Diese Produkte lassen sich hervorragend mit für vegane Gebäcke geeigneten Fruchtfüllungen, Toppings und Glasuren kombinieren. Da sind der Kreativität bei der Auswahl von zusätzlichen, veganen Gebäcken keine Grenzen gesetzt.



Die neuen, gefüllten, veganen TK-Muffins, Waldfrucht mit Heidelbeerfüllung, Zitrone-Mohn mit Zitronenfüllung und Schoko mit Schokoladenfüllung, die neuen veganen Cookies hell und dunkel, beide mit Choco-Chunks und die neuen Choco-Brownies mit Choco-Chunks ergänzen das servierfertige TK-Sortiment. Die neuen veganen TK-Produkte sind vegan zertifiziert, UTZ- und Halalzertifiziert mit natürlichen Aromen. Mit wenig Zeitaufwand sind sie schnell aufgetaut, duften lecker und sorgen für Spontankäufe in jeder Theke. Sie sind servierfertig, einzeln hygienisch in durchsichtiger Folie verpackt.



„Bäcker haben die Möglichkeit, diese Chance zu nutzen und neue, interessante, vegane Gebäcke anzubieten, als Alternative für Verbraucher, die sich vegan ernähren oder bewusster essen. Die veganen Produkte für die feine Bäckerei bieten die Möglichkeit, mehr zu verkaufen und den Kundenkreis der Bäckerei zu erweitern, während die Kunden mit diesen verwöhnenden und trendigen Backwaren begeistert werden “, sagt Jochen Falk vom Marketing bei Dawn Foods Germany.



Das gesamte vegan zertifizierte und vegan geeignete Backsortiment von Dawn, sowohl seine Mischungen, Füllungen und Toppings als auch seine TKLösungen, sind einfach zu verwendende Produkte, die konsistente und köstliche Ergebnisse liefern. Die neuen veganen Mischungen und gebrauchsfertigen Produkte haben das V-Label-Zertifikat, das von der EU Vegan Association anerkannt ist und für vegane, vegetarische und flexible Ernährung geeignet ist. Ab sofort können Bäckereien die veganen Dawn Zutaten kaufen, um ihr veganes Angebot zu erweitern und Backwaren zu liefern, die auf Verbrauchertrends reagieren.



Dawn Foods kreiert die süßen Seiten des Lebens – Und teilt das Know-how und die Handwerkskompetenz mit seinen Kunden. Weitere Informationen gibt es unter www.dawnfoods.com oder bei Ihrem Dawn Kundenberater.

(lifePR) (