Pressemitteilung BoxID: 795991 (Dawn Foods Germany GmbH)

4.250 Kuchen für die Angestellten der 3 Darmstädter Krankenhäuser

Dawn Foods Germany aus Darmstadt sorgt für Überraschung

Dawn Foods Germany hat sich für das komplette Personal an den 3 Darmstädter Kliniken, stellvertretend für alle Arbeitskräfte in allen Berufsgruppen, die in diesen Wochen Überdurchschnittliches bewältigen und leisten, eine besondere Überraschung einfallen lassen. Einen leckeren, frischen, fruchtigen Kuchen, der von den Konditormeistern des Darmstädter Unternehmens professionell gebacken, verpackt und mit allen Angaben zu den Inhaltsstoffen beschriftet wurde. Zusammen mit einer DANKE-Karte wurden die „Danke-Kuchen“ in dieser Woche unter dem Motto „Als Darmstädter halten wir zusammen! Halten Sie bitte durch!“ an das Personal, immerhin 4.250 Angestellte, übergeben.



Hoch erfreut war das komplette Klinikpersonal, dass sie außer Beifall auch mal mit etwas Leckerem für den Genuss in den Pausen oder mit den Liebsten zu Hause bedacht wurden. Die Geschäftsführer Clemens Maurer und Prof. Dr. med. Nawid Khaladj fanden die Aktion großartig und bedankten sich herzlich bei Dawn Foods.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (