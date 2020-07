Pressemitteilung BoxID: 809084 (Unibail-Rodamco Germany GmbH)

"MESH UP!" ‒ nachhaltiger Upcycling-Wettbewerb in den Wilmersdorfer Arcaden: Aus 1.000 m² Mesh wird Design!

Im Rahmen der Modernisierung der Wilmersdorfer Arcaden war ein Teil der Fassade mit einem 1.000 Quadratmeter Mesh-Banner verhüllt, jetzt liegt das Material im Lager und dient nun als Rohstoff für einen ganz besonderen Designwettbewerb. Berliner Designerinnen und Designer sind ab dem 1. August aufgerufen, aus diesem Mesh Mode, Kunst oder Objektdesign zu machen und Preisgelder in Höhe von 5.000 Euro zu gewinnen. Gemeinsam mit Deutschlands größtem Außenwerber Ströer werden die von einer Jury ausgewählten Designobjekte im Anschluss in ganz Berlin gezeigt.



„Ökologisches und soziales Engagement sind für uns zentrale Themen; darum war klar, dass mit dem ganzen Mesh-Material etwas Sinnvolles passieren muss“, sagt Felix Niecke, der Centermanager der Wilmersdorfer Arcaden. „Wir möchten unserem Kiez und Berlin gerne etwas zurückgeben und gerade in der aktuellen Zeit unterstützen, wo wir können. Insbesondere angehende und junge Designer und Künstler haben es coronabedingt aktuell schwer. Für uns ist der Upcycling-Wettbewerb eine logische Konsequenz.“



Alle Designerinnen und Designer und all jene, die sich in einer Designausbildung befinden, können an dem Designwettbewerb teilnehmen und sich mit ihren Ideen und Produkten um das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro bewerben. Dabei sind sie in der Art ihrer Projekte völlig frei; wichtig ist nur, dass sie das Mesh-Material von der Fassade der Wilmersdorfer Arcaden benutzen.



Jeder Teilnehmer bekommt gegen den ausgefüllten Teilnahmebogen ein 2 Quadratmeter großes Stück und hat bis zum 31. August Zeit, kreativ zu sein.



Eine Jury, bestehend aus Design-Dozenten, Designern, lokaler Politik und Centermanagement, wählt dann die besten Produkte aus und kürt die Gewinnerinnen und Gewinner.



„Wir sind bereits sehr gespannt, ob sich unter den Ergebnissen mehr Mode oder eher Kunst oder Produkt- und Objektdesign befinden wird. Auf jeden Fall werden wir eine ansprechende Plattform finden, zum Beispiel eine Ausstellung oder eine Modenschau, um die Highlights des Wettbewerbs zu präsentieren“ sagt Felix Niecke, selbst auch Teil der Jury.



Fest steht aber, dass die besten Designprodukte und deren Macherinnen und Macher in einer Kooperation mit Ströer auf deren digitalen Medien berlinweit bekannt gemacht werden.



„MESH UP“ soll auf eine besondere und kreative Art für eine Zweitverwertung und das Upcycling des vorhandenen Materials sorgen und die lokale Designerszene unterstützen.



Hintergrund:



Seit dem Sommer 2018 werden die Wilmersdorfer Arcaden modernisiert, um auch zukünftig die Rolle als der zentrale Nahversorger in Charlottenburg-Wilmersdorf übernehmen zu können. Im Zuge der Baumaßnahmen erhält das Center eine neue Außenfassade, verbesserter Service, eine gesteigerte Aufenthaltsqualität und einen neuen Mietermix.



Bis zu 25 000 Menschen kaufen täglich in den Wilmersdorfer Arcaden ein, das abwechslungsreiche Angebot reicht von Lebensmitteln über Mode, Kosmetik und Lifestyle bis hin zu Dienstleistungen und Entertainment. Ob Groß oder Klein, Singles oder Familien, Senioren oder Touristen – in den Wilmersdorfer Arcaden finden Anwohner und Besucher des Stadtteils alles, was sie im Alltag benötigen. Dank seiner zentralen Lage inmitten der Fußgängerzone ist das Berliner Einkaufszentrum auch ohne Fahrzeug sehr gut zu erreichen. Die Wilmersdorfer Arcaden befinden sich im Besitz von Ivanhoé Cambridge und werden von der Unibail-Rodamco-Westfield betrieben. Für mehr Informationen zu den Wilmersdorfer Arcaden besuchen Sie bitte www.wilmersdorfer-arcaden.de.



