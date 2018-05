Gemeindeverwaltung Oststeinbek jetzt mit Datenschutzzertifikat!

Bürgermeister Jürgen Hettwer hat dem Datenschutz in seiner VerwaltungBürgermeister Jürgen Hettwer hat dem Datenschutz in seiner Verwaltungeinen hohen Stellenwert eingeräumt. Er beauftragte das UnabhängigeLandeszentrum für Datenschutz (ULD), die Datenverarbeitungsprozesse beider Gemeindeverwaltung im Rahmen eines Audits zu überprüfen.



Am 24. Mai 2018 überreichte nach erfolgreichem Abschluss des Audits dieLandesbeauftragte für Datenschutz Marit Hansen dem Bürgermeister dasDatenschutzauditzertifikat. Damit wird die Gemeindeverwaltung für denvorbildlichen Schutz der verarbeiteten Bürgerdaten ausgezeichnet.



„Es freut mich sehr, dass es wieder eine Verwaltung geschafft hat. GuterDatenschutz ist besonders im kommunalen Bereich eine Voraussetzung fürden verantwortungsvollen Umgang mit Bürgerdaten. Der Bürgermeister vonOststeinbek zeigt, wie es geht: Er hat nämlich schon seit langemDaten¬schutz zur Chefsache gemacht. Damit nimmt die Gemeindeverwaltungeine Vorbildfunktion ein. Das Audit wurde auf Basis des bisherigenDatenschutzrechts durchgeführt. Die auditierten Datenschutz-Prozesse inder Verwaltung funktionieren aber auch im neuen Datenschutz-Zeitalter,denn schon ab morgen gelten die neuen Vorschriften derDatenschutz-Grundverordnung und des neuen Landesdatenschutzgesetzes“,erklärte Marit Hansen bei der Übergabe des Zertifikats.



Die Gemeindeverwaltung Oststeinbek hat ihre Datenverarbeitung auf denPrüfstand gestellt und verbessert. Dabei wurden insbesondere dieAnforderungen des Datenschutzes und der Informationssicherheitberücksichtigt. Der hohe Schutz der Daten wird unter Anwendung derInstrumente des anerkannten Grundschutzstandards des Bundesamts fürSicherheit in der Informationstechnik (BSI) gewährleistet.



„Mit der voranschreitenden Digitalisierung gehört es für mich zurPflicht, den Datenschutz für die in meiner Verwaltung verarbeitetenBürgerdaten ernst zu nehmen. Die Erledigung der vielfältigenVerwaltungsaufgaben wird mit Datenschutz und Informationssicherheitrechtssicher, zuverlässiger und damit belastbarer. Über die von mirbenannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Datenschutz- undInformationssicherheitsmanagement werde ich rechtzeitig überDatenschutzanforderungen informiert und kann somit kontinuierlich einhohes Datenschutzniveau gewährleisten“, sagte der Bürgermeister JürgenHettwer bei der Übergabe des Datenschutzauditzeichens.



„Im Rahmen des Audits haben insbesondere die Datenschutzbeauftragte FrauBraune und der IT-Verantwortliche Herr Liszok für Sensibilität bei denBeschäftigten gesorgt. Sie haben Schulungsmaßnahmen durchgeführt undviele Einzelgespräche zu Fachthemen mit Mitarbeiterinnen undMitarbeitern geführt. Dies war die Grundlage für die praktischeUmsetzung der festgelegten technischen und organisatorischen Maßnahmenfür den Schutz der Daten“, ergänzte der Auditor des ULD, Heiko Behrendt.



Das an die Gemeindeverwaltung Oststeinbek verlieheneDatenschutzauditzeichen des Unabhängigen Landeszentrums für DatenschutzSchleswig-Holstein lautet:



* Vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holsteinauditiert gemäß § 43 Abs. 2 LDSG, Prüfnummer 33/2018, befristet bis 24.Mai 2021, weitere Informationen unterhttps://www.datenschutzzentrum.de/audit/register/

