Aufgrund der Witterungslage kann das ÜSTRA Infomobil bis einschließlich Freitag, 12. Februar, nicht eingesetzt werden. Die regulären Vor-Ort-Termine entfallen bis dahin:





Dienstags (gerade Kalenderwoche): Freizeitheim Ricklingen

Mittwochs: Altwarmbüchen, Marktplatz

Donnerstags: Laatzen, Leine Center

Freitags: Langenhagen, Einkaufszentrum





Das Infomobil ist ein mobiles Kundenzentrum der ÜSTRA. Die Kundenberater vor Ort verkaufen GVH Tickets und beantworten Fragen zu den Angeboten und Fahrplänen. Bis das Infomobil wieder einsatzbereit ist, empfiehlt die ÜSTRA sich bei Beratungsfragen an das Kundenzentrum in der Karmarschstraße 30/32 in 30159 Hannover zu wenden oder den ÜSTRA Kundenservice unter 0511 1668 0 anzurufen. Der Ticketkauf ist alternativ über die Fahrkartenautomaten an den Haltestellen, die offiziellen Service- und Verkaufsstellen sowie über die GVH App möglich. Weitere Informationen unter: www.uestra.de/fahrkarten/verkaufsstellen





