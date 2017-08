Maschseefest 2017: Das Sommerhighlight mit der ÜSTRA erleben

Ab Mittwoch, 2. August 2017, ist es wieder soweit: Das Maschseefest lädt Hannover zum Feiern ein. Bis zum 20. August bringt die Sonderbuslinie 267 die Besucher mehrmals pro Stunde zum Seeufer. Die Busse starten an der Haltestelle „Kröpcke“, fahren bis „Maschsee/Strandbad“ und enden auf dem Rückweg an der Haltestelle „Kröpcke“. Montags bis donnerstags sind die Busse von circa 17:00 Uhr bis etwa 01:00 Uhr unterwegs, freitags und samstags von circa 16:00 Uhr bis etwa 02:30 Uhr und sonntags von circa 13:00 Uhr bis etwa 01:00 Uhr.



In Fahrtrichtung „Kröpcke“ der Linie 267 und 200 liegt die Ersatzhaltestelle „Maschsee/ Sprengelmuseum“ in der Culemannstraße.



Zusätzlich fährt auch die Linie 370 zum Maschsee. Von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr hält sie zusätzlich an der Haltestelle „Maschsee/Altenbekener Damm“. In der übrigen Zeit halten die Busse wie gehabt am Endpunkt „An der Engesohde“.



Aktionsticket des GVH



Aufgrund des hohen Besucheraufkommens empfiehlt die ÜSTRA besonders zum Wochenende, die Busse und Bahnen für die Anreise zum See zu nutzen. Dafür hat der GVH ein besonderes Angebot: Das GVH MaschseefestTicket für 4,30 Euro gilt einen kompletten Tag und umfasst alle Tarifzonen. Es ist noch bis 20. August nur im Mobilitätsshop auf uestra.de oder in der GVH App erhältlich.



Das Fest vom See aus genießen



Mit der Maschseeflotte kann das bunte Treiben des Festes vom See aus betrachtet werden. Die erste Fahrt startet täglich von der Anlegestelle „Nordufer/Fackelträger“ um 10 Uhr. Jeweils montags, dienstags und donnerstags legt die Flotte bis 21 Uhr ab. Freitags und samstags fahren die Boote bis 24 Uhr, mittwochs und sonntags bis 22 Uhr. Außerdem halten sie mittwochs, freitags und am Wochenende ab 17 Uhr außerdem an der Anlegestelle „Löwenbastion“. Der Anleger „Strandbad/Südufer“ wird nur in Ausnahmefällen bedient.



Leinen los für die üstralala



Auf dem Piratenschiff üstralala ist für die Unterhaltung der kleinen Besucher gesorgt: Die Abenteuerreise mit Kapitänin Zoff bringt 4- bis 10-jährigen Kindern viel Spaß. Die üstralala sticht während des Maschseefestes dienstags und donnerstags jeweils um 14:00 Uhr, 15:00 Uhr und 16:00 Uhr in See. Startpunkt ist der Anleger „Stadion“. Tickets für die üstralala Fahrt (Kinder zahlen 5 Euro, Erwachsene 7 Euro) gibt es ausschließlich bei üstra Reisen in der Nordmannpassage 6. Ein Verkauf oder eine Reservierung ist telefonisch leider nicht möglich. Unter der Telefonnummer 0511/700 950 erhalten Besucher jedoch Auskunft darüber, ob noch Karten verfügbar sind. Weitere Infos zu der Maschseeflotte gibt es unter: uestra-reisen.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren