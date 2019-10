Pressemitteilung BoxID: 770159 (üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

Hochbahnsteigsanierung abgeschlossen

Stadtbahnverkehr Vahrenwalder Straße

Die Sanierungsarbeiten am Hochbahnsteig „Vahrenwalder Platz“ werden kommende Woche abgeschlossen. Ab Dienstagvormittag, 8. Oktober 2019, gegen 11.00 Uhr, geht der Hochbahnsteig wieder in Betrieb und garantiert somit einen barrierefreien Einstieg in die Stadtbahnlinien 1, 2 und 8 am Vahrenwalder Platz.



Haltestelle „Alter Flughafen“ wird verlegt



Wegen der aktuell laufenden Gleisbauarbeiten im weiteren Streckenverlauf auf der Vahrenwalder Straße, muss auf der Stadtbahnlinie 1 die Haltestelle „Alter Flughafen“ verlegt werden. Ab Montag, 7. Oktober 2019, bis voraussichtlich Montag, 14. Oktober 2019, befindet sich der Stadtbahnhalt auf der anderen Seite der Überfahrt.



Weitere Sperrpausen mit Ersatzverkehr geplant



Die Bauarbeiten an den Gleisanlagen im Bereich der Überfahrten Alter Flughafen, Kugelfangtrift/Industrieweg und Heinrich-Heine-Straße dauern bis Anfang Dezember 2019. Insgesamt werden rund ein Kilometer neue Gleise verbaut. Um die Bauarbeiten abzuschließen sind bis Anfang November 2019 noch drei Sperrpausen geplant:





Sonntag, 20. Oktober, 5 Uhr, bis Betriebsschluss

Samstag, 26. Oktober, 5 Uhr, bis Sonntag, 27. Oktober, Betriebsschluss

Donnerstag, 31. Oktober, 5 Uhr, bis Sonntag, 3. November, Betriebsschluss





In dieser Zeit können die Bahnen zwischen den Haltestellen „Kabelkamp“ und dem Endpunkt „Langenhagen“ nicht fahren. Als Ersatz wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Zum Ablauf der einzelnen Sperrpausen werden separate Pressemitteilungen veröffentlicht.

