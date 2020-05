Pressemitteilung BoxID: 800761 (üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

Hochbahnsteigbau in Bothfeld: Umleitung auf der Buslinie 135

In Bothfeld wird im Verlauf der Stadtbahnlinie 9 durch die infra ein neuer Hochbahnsteig gebaut. Wegen der notwendigen Gleis- und Straßenbauarbeiten muss die ÜSTRA Buslinie 135 langfristig umgeleitet werden. Ab Dienstag, 02. Juni 2020, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Mitte 2022 wird die Bushaltestelle "Bothfeld" in beiden Fahrtrichtungen ersatzweise in der Sutelstraße eingerichtet. Alle weiteren Haltestellen werden weiterhin regulär bedient. Durch die Umleitung fahren die Busse der Linie 135 zusätzlich die Haltestellen "Tollenbrink" und "Bothfelder Kirchweg" der Linie 125 an.



Umleitung während der Bauarbeiten:

In Fahrtrichtung Paracelsusweg verlässt die Linie 135 nach der Haltestelle "Scheffelfeld" den Regelfahrweg und biegt rechts in die Sündernstraße ab. Danach fahren die Busse links in die Ebelingstraße. Dort werden die Haltestellen der Linie 125 "Tollenbrink" und "Bothfelder Kirchweg" bedient. Danach geht es für die Busse links auf die Sutelstraße, auf der die Ersatzhaltestelle "Bothfeld" eingerichtet ist. Ab der Haltestelle "Hintzehof" fahren die Busse wieder den Regelfahrweg. In Fahrtrichtung Stöcken gilt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.





