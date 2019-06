Pressemitteilung BoxID: 755725 (Überseequartier Beteiligungs GmbH)

Wäscheboutique "Wäsche-Deele" jetzt auch auf dem Überseeboulevard

Breites Produktangebot und fachkundige Beratung

Alles neu macht der Mai: Kürzlich eröffnete die mittlerweile dritte Filiale von „Wäsche-Deele“ in der Metropolregion Hamburg. Neben den Standorten Volksdorf und Ahrensburg findet sich die Wäscheboutique zukünftig auch auf dem Überseeboulevard in der HafenCity. Auf 85 m² wartet sie mit einem breiten Angebot für Sie und Ihn sowie einem speziellen Produktkonzept für große Cups und Umfänge auf.



Die Wäscheboutique „Wäsche-Deele“ ließ sich vor sieben Jahren mit ihrer ersten Dependance in Hamburg nieder. Das Produktsegment für Damen und Herren reicht von Tag- und Nachtwäsche über Bademoden bis hin zu Bademänteln, Loungewear sowie Strümpfen und Strumpfhosen. Das Konzept von hochwertiger Qualität in Kombination mit fachkundiger Passformberatung hält nun auch Einzug im nördlichen Überseequartier.

„Die Besucher des Überseeboulevards schätzen vor allem die ansässigen erlesenen Einkaufsmöglichkeiten. „Wäsche-Deele“ ergänzt mit einem ausgesuchten Sortiment namhafter Hersteller sowie exklusivem Service das Einzelhandelsangebot vor Ort“, betont Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland.

Den perfekt sitzenden BH finden und somit gesundheitlichen Problemen wie Kopf- oder Schulterschmerzen vorbeugen: Die Geschäftsführerin Marga Müller und ihre Tochter Sabine Lüdtke stehen gemeinsam mit ihrem Team für Expertise. „Noch heute tragen zwei von drei Frauen einen BH in falscher Größe. Der neue Standort im Herzen der Stadt bringt uns näher zu unseren Kunden und bietet ein wunderbares Umfeld für unsere Boutique.“

In der HafenCity wird es zusätzlich ein spezielles Produktkonzept für große Cups und Umfänge mit Marken wie Marie Jo, Louisa Bracq, Anita, Kinga Lingerie und Panache geben. Damit führt „Wäsche Deele“ das Konzept des Fachgeschäfts in Ahrensburg weiter, welches seit 2016 Produkte im Bereich Tag- und Nachtwäsche präsentiert und auf große Größen spezialisiert ist.

