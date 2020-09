Ubisoft kündigte während des heutigen Ubisoft Forward Events an, dass Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege für Playstation ®5 und Xbox Series X | S in 4K und 120FPS mit Render Scaling verfügbar sein wird. Es wird dieses Jahr zu einem späteren Zeitpunkt für denselben Preis wie die Version für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen. Spieler, die das Spiel für die aktuelle Konsolengeneration besitzen, erhalten eine Version für die nächste Generation der gleichen Gerätefamilie ohne zusätzliche Kosten und werden ihren Fortschritt und In-Game-Gegenstände behalten. Das Spiel wird generationsübergreifend sein, somit werden Spieler auf der neuen Konsolengeneration mit Spielern der aktuellen Generation derselben Gerätefamilie spielen können.



Zudem ist Operation Shadow Legacy, die dritte Season für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 5 für Playstation®4, Xbox One-Gerätefamilie und Windows PC, einschließlich UPLAY+, dem Abo-Service von Ubisoft**, ab sofort verfügbar. Diese neue Season bringt neben vielen anderen wichtigen Aktualisierungen eine Menge Neuerungen mit sich: Sam Fisher aus der Tom Clancy's Splinter Cell-Saga als neuer Operator, eine Überarbeitung der Chalet-Karte und eine Verbesserung des Ping-Systems.



Besitzer des Year 5-Passes können Zero, besser bekannt als Sam Fisher, sofort spielen, während die restlichen Spieler ihn ab dem 17. September mit Ansehen oder R6-Credits freischalten können. Zusätzliche saisonale, neue Inhalte, einschließlich der Überarbeitung der Chalet-Karte, stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Year 5 Season 3 umfasst zudem den Battle Pass, der ab heute bis zum 19. Oktober erhältlich sein wird.



Sam Fisher ist mit einem neuen Gadget, einer zweiseitigen Bohrkamera namens Argus Launcher, ausgerüstet. Die abgeschossenen Kameras bohren sich sowohl durch weiche als auch verstärkte Wände, sowie durch Luken und bleiben an jeder Oberfläche haften. Angreifer können die Kamera so rotieren, dass der Raum auf der anderen Wandseite sichtbar wird. Jede Kamera ist mit einem einzelnen Laserschuss ausgestattet, die Verteidigern Schaden zufügt oder Gadgets zerstören kann. Sam Fisher wird zudem seine eigenen einzigartigen Waffen, die SC3000K und Karambit, besitzen.



Zusätzlich zu diesem neuen Operator können die Spieler eine neu gestaltete Chalet-Karte erkunden, die überarbeitet wurde. Der erste und zweite Stock wurde verbessert und das Dach ist nun unter anderem betretbar. Die Ziele standen im Mittelpunkt dieser Überarbeitung, wobei ein Flur hinzugefügt wurde, um die Rotation im Untergeschoss zu verbessern, und der Trophäenstandort wurde gegen einen Neuen im Esszimmer ausgetauscht.



Zusätzliche Neuerungen beinhalten:





Ping 2.0

Karten-Ban

Neues Sekundärgadget: Schwere Sprengladung

Neue Zieloptiken und Visierfarben

Verstärkungsanzahl





Mehr Informationen zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibt es unter www.rainbow6.ubisoft.com



Die neuesten Nachrichten über andere Ubisoft Spiele gibt es hier: https://news.ubisoft.com

Derzeit läuft im Ubisoft Store der Forward Sale. Noch bis zum 21. September 17 Uhr können Besucher Rabatte von bis zu 80 % auf ausgewählte Titel erhalten.



Mehr unter: https://ubi.li/Y3PaP

