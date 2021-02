Ubisoft® gab heute bekannt, dass Anno 1800™ einen Season 3 Pass bekommt, der aus den drei DLCs "Speicherstadt", "Reisezeit" und "Dächer der Stadt" sowie drei exklusiven Ornamenten besteht. Der Season 3 Pass lädt dazu ein, den Hafenhandel, den Tourismus und das Erbauen von Hochhäusern zu entdecken. Dank modularen Lagerhausbezirken, Reisebussen und Hochhäusern gibt es ganz neue Wege zum Exportieren und Bewerben der Städte. Die neue Season folgt auf zwei erfolgreiche Jahre, in denen sich Anno 1800 bis 2020 über 1,7 Millionen Spieler:innen aus der ganzen Welt freuen durfte.



Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.“Speicherstadt“ ist der erste DLC von Season 3. Er erscheint am 23. Februar 2021 und ermöglicht das Bauen eines modularen Lagerhausbezirkes, angefangen mit dem Hauptgebäude, welches von der weltberühmten “Speicherstadt“ (die weltweit größte Lagerstadt und ein UNESCO-Weltkulturerbe in Hamburg, Deutschland) inspiriert wurde. “Speicherstadt“ fügt außerdem eine neue Handelsoption zu Anno 1800 hinzu, mit der beispielsweise seltene Waren exportieret werden können, um nachhaltig die Wirtschaft zu verstärken. Neben Kapitän Tobias Morris, der die Verbindung zwischen den Spieler:innen und Unternehmen auf der ganzen Welt herstellt, besteht außerdem die Möglichkeit auf neue interessante Exportgüter zu stoßen und als Marktführer hervorzugehen.

Der Season 3 Pass führt mit “Reisezeit“ die Tourismus-Industrie ein und ist für Frühling 2021 geplant. So können die Besucher der Städte unter anderem mit spannenden Aktivitäten und köstlichen Gerichten aus ihren besten Restaurants unterhalten werden und gleichzeitig lädt sie ein neues Tourbusnetz ein, die schönsten Sehenswürdigkeiten zu erkunden. In “Die Dächer der Stadt“ wollen ab Sommer 2021 große Städte mit Hochhäusern gefüllt und anspruchsvolle Bürger mit neuen Handelsgütern und Einkaufshäusern zufrieden gestellt werden. Somit wird die Alte Welt von Anno 1800 in Season 3 mit brandneuen Elementen, wie neuen Monumenten, Hotels, Restaurants und Einkaufshäusern erweitert.



Ab sofort stehen zwei Anno 1800 Year 3 Editions zur Verfügung:





Anno 1800 Investorausgabe: Beinhaltet Hauptspiel, Deluxe Pack und alle drei Season Passes

Gold Edition Year 3: Beinhaltet Hauptspiel, Deluxe-Packet und den Season 3 Pass





Diese werden ab sofort die vorherigen Editionen ersetzen. Zusätzlich wird es zu jedem Release ein kostenloses Spielupdate geben, welches die Spielerfahrung weiter verbessert.

Anno 1800 wurde von Ubisoft Mainz entwickelt und bietet den Spieler:innen unzählige Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten als Herrscher:innen unter Beweis zu stellen. Die Spieler:innen können riesige Metropolen errichten, effiziente Logistiknetzwerke planen, neue exotische Kontinente besiedeln, globale Expeditionen unternehmen und ihre Gegner durch Diplomatie, Handel, Krieg oder die neuen Tourismusattraktionen dominieren. Die Post-Launch-Pläne von Anno 1800 bieten neue Abenteuer und Werkzeuge, die beim Bau einer erfolgreichen Stadt helfen sollen. Zusätzlich zu den Inhalten im Season 3 Pass, wird das Spiel auch mit regelmäßigen Updates versorgt, die kostenlose Inhalte für alle Spieler:innen bieten sollen.

Seit mehr als zwei Jahren lädt Anno 1800 die Spieler:innen ein, an der Entwicklung des Spiels mitzuwirken, indem Feedback durch die Anno Union, einer spieleigenen Community-Plattform, gesammelt wird. So können die Spieler:innen beispielsweise entscheiden, welchen kosmetischen DLC, sie sich für das Spiel wünschen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es dem Entwicklungsteam, das bestmögliche Spiel zu kreieren. Sowohl die Fans des strategischen Aspektes des Spiels, als auch die Spieler:innen die sich eher auf den Bau einer schönen Stadt konzentrieren, zufriedenzustellen, ist einer der wichtigsten Aufgaben des Anno-Teams.

Mit der neuen Investorausgabe, bestehend aus dem Grundspiel von Anno 1800, dem Deluxe-Paket mit dem Anarchisten-Charakter sowie allen drei Season Passes, haben Spieler:innen die Möglichkeit, direkt mit der vollen Spielerfahrung einzusteigen. Diese neue Edition ist ab dem 9. Februar digital undab dem 18. März im Handel mit physischen Bonusinhalten verfügbar. Weitere Infos können unter diesem Link gefunden werden: http://www.annogame.com/investorausgabe

Die digitale Investorausgabe kann unter folgendem Link vorbestellt werden: https://store.ubi.com/de/anno-1800-investorausgabe/5fc623ff0d253c3a1475adbb.html

Die Spieler:innen, die die Investorausgabe im Handel erwerben, haben zudem die Chance auf eins der fünf goldenen Tickets, die zufällig unter den Boxen verteilt werden. Die Gewinner bekommen eine exklusive Studiotour, inklusive Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Die goldenen Tickets, sowie die physischen Bonusinhalte gibt es nur in der physischen Version im Handel.Teilnahmebedingungen und weitere Informationen dazu gibt es unter: www.annogame.com/investorausgabe/rules



Anno 1800 ist digital für Windows PC im Ubisoft Store und im Epic Store erhältlich.

Aktuell findet der Lunar Sale im Ubisoft Store statt. Bis zum 22. Februar 17:00 Uhr bietet der Salebis zu 75 % Rabatt auf ein breites Angebot verschiedener beliebter Spielereihen und Titel.



Während des gesamten Lunar Sale ist der Season 2 Pass inklusive der Erweiterung Land der Löwen für das mehrfach prämierte Strategie-Spiel Anno 1800 im Preis gesenkt. Alle Angebote zu Anno 1800 können hier gefunden werden.



Alle Angebote finden sich im Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

Die neuesten Informationen zu Anno gibt es unter: https://annogame.com/

Um der Anno Union beizutreten, besuchen Sie: https://www.anno-union.com/

(lifePR) (