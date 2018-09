Gut versichert im Wartezimmer

Mehr als drei Milliarden Euro geben Deutsche jedes Jahr für Zahnersatz aus - und es wird immer mehr. Das belegt eine Studie des Statistischen Bundesamtes. Die Folge: Jeder zweite Patient hat demnach schon wegen finanzieller Probleme auf einen Eingriff verzichtet. Der Versicherungskonzern ARAG bewirbt deshalb seine neue Generation von Zahnzusatzversicherungen direkt im Umfeld der Betroffenen. Der 10-sekündige ARAG Spot im TV-Wartezimmer-Programm informiert plakativ über Tarife und die Vorteile einer Versicherung, insbesondere für Angstpatienten. Neben der finanziellen Vorsorge vermittelt der Spot auch die Notwendigkeit gesunder Zähne.



"TV-Wartezimmer ist das perfekte Umfeld für Versicherungsangebote. Die ARAG nutzt erstmals die vielseitigen Selektionsmöglichkeiten unseres Mediums und passt die Inhalte hervorragend auf die Zielgruppe an. TV-Wartezimmer ist damit ein entscheidender Touchpoint für potenzielle Neukunden", erklärt Claudius von Soos, Leiter Media-Sales bei TV-Wartezimmer.



Das Programm und die Systematik von TV-Wartezimmer sind marktführend in deutschen Arztpraxen. Zuschauern in ärztlichen Wartezonen wird ein abwechslungsreiches Programm - bestehend aus eigenproduzierten Patienteninformationen, Praxis-Präsentationen sowie einem bunten Unterhaltungsmix - geboten, in dem die Werbung passgenau platziert wird.



Die ARAG Kampagne für Zahnzusatzversicherungen lief über den Sommer und war täglich bundesweit bei Zahnärzten mindestens einmal pro Stunde zu sehen. Monatlich generierte die Botschaft mehr als sechs Millionen Kontakte. Verantwortlich für die Mediaplanung und Kreation zeichnet die Agentur Fluent AG. Spezialagentur ist Jost von Brandis. "Ziel der Kampagne ist es, sich zur Impactsteigerung sehr stark an den lebens- und produktrelevanten Touchpoints der Zielgruppe zu orientieren. So liegt es nahe, auch effizient TV-Wartezimmer zu nutzen - eine bessere Nutzungssituation gibt es kaum. Eine Fortsetzung der Kampagne ist fest geplant" so Andreas Bahr, Vorstand Fluent.

TV-Wartezimmer Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM GmbH

TV-Wartezimmer wurde 2003 in Freising bei München gegründet und ist mit mehr als 7.000 installierten Systemen in deutschsprachigen Arztpraxen und Kliniken Marktführer für modernste audiovisuelle Arzt-Patientenkommunikation im Wartebereich. Das tagesaktuelle Rahmenprogramm des Health-TV-Networks umfasst eine attraktive Mischung aus Patientenfilmen über Vorsorgemöglichkeiten und Therapieformen, Dokumentationen, Nachrichten aus Politik und Gesellschaft sowie Werbung und Unterhaltung. Mehr als sieben Millionen Patienten pro Monat nutzen das vielseitige Angebot und lassen sich so die Wartezeit verkürzen.



Zahlreiche Kooperationen mit namhaften Programmzulieferern, darunter die Tagesschau, die Welt, der Ehapa-Verlag oder Marco Polo, sorgen für zusätzliche Premiumqualität im Programm und für absolute Brand Safety. Berufs- und Fachverbände, Kammern und Ärztenetze ebenso wie unabhängige Studien und Zertifizierungen belegen regelmäßig die Kompetenz von TV-Wartezimmer. Seit 2018 ist TV-Wartezimmer als reichweitenstarker DOOH-Anbieter mit selbstproduziertem Content zudem Mitglied im Digital Media Institut (DMI).



