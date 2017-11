Debüt der ESL One Hamburg powered by Intel verzeichnet 20.000 Fans vor Ort und 25 Millionen Zuschauer online

Die ESL One Hamburg powered by Intel, Europas größtes Dota 2 Festival, hat ihr erfolgreiches Debüt in der Barclaycard Arena am 28. und 29. Oktober 2017 in Hamburg gefeiert. Die acht weltbesten Dota 2 Teams kämpften im ersten Event der Wettbewerbssaison 2017/2018 um den Großteil des mit 1 Million US-Dollar dotierten Preispools vor einem vollen Stadion.



Nach einer Reihe intensiver Spiele konnte Team Virtus.pro, welche sich durch den CIS Qualifier für das Turnier qualifiziert haben, Team Secret mit 2:0 im Grand Final besiegten. Zusätzlich zum ersten Championship Titel konnte Virtus.pro 750 Qualifikationspunkte ergattern, die das Team einen großen Schritt näher an die Teilnahme des The International 2018 bringen. Darüber hinaus konnte Teammitglied Solo die Fans und Jury überzeugen und so den MVP-Preis der Veranstaltung in Form eines brandneuen Mercedes-Benz im Wert von 50.000 Euro gewinnen. Mercedes-Benz hat zusätzlich dazu weitere einzigartige Attraktionen vor Ort aufgefahren: Teams wurden mit speziell für sie gebrandeten Autos in Szene gesetzt und Shuttles standen für die gesamte Veranstaltungsdauer frei für die Spieler und das Eventpersonal zur Verfügung.



Neben den 10.000 Fans, welche die ESL One Hamburg in der Barclaycard Arena an jedem der beiden Hauptveranstaltungstage zu verzeichnen hatte, schalteten mehr als 25 Millionen Unique Viewers über Online-Dienste ein. Dies entspricht einem Wachstum von 250% gegenüber der ESL One Frankfurt 2016. Mehr als 7 Millionen Stunden Inhalte wurden über Twitch, Facebook, Twitter, YouTube, HuomaoTV und Douyu angeschaut, der Höchstwert der gleichzeitigen Zuschauer für alle Plattformen lag bei mehr als 1,5 Millionen Menschen. Während des gesamten Turniers wurden darüber hinaus 38.5 Millionen Social Media Impressions von über 8 Millionen Benutzern generiert. Dies führt ebenfalls zu einem deutlichen Wachstum im digitalen Engagement von über 50% im Vergleich zur ESL One Frankfurt im vergangenen Jahr.



„Wir könnten nicht stolzer auf einen solch wunderbaren Start in die kommende Dota 2 Wettbewerbssaison sein”, so Ulrich Schulze, Senior Vice President Product bei der ESL. „Mehrere Tausend jubelnde Fans in der vollen Barclaycard Arena zu sehen, ist eine sehr erfüllende Belohnung für die harte Arbeit, um die ESL One Hamburg als ein absolut legendäres eSports-Event über die Bühne zu bringen. Diese Veranstaltung hat nicht nur unsere Bande zur Dota 2 Community gestärkt, sondern auch eindrucksvoll gezeigt, dass branchenfremde Sponsoren wie Mercedes-Benz auf eine einzigartige und dennoch natürliche Weise in den eSports integriert werden können.”



Neben der Hauptveranstaltung hat die ESL One Hamburg ein vielfältiges Rahmenprogramm für die Fans vor Ort angeboten, wie beispielsweise die europäischen Regional-Qualifier der VR Challenger League, bei denen die besten Spieler im VR-Hit „Echo Arena” um 200.000 US-Dollar Preisgeld gekämpft haben. Weiterhin hatten Besucher die Möglichkeit diverse Attraktionen wie Bullenreiten, Autogrammstunden mit Teams und den Castern wahrzunehmen und konnten den eindrucksvollen Cosplay Wettbewerb bestaunen. Zu guter Letzt trat der deutsche Glitch-Hop Künstler TheFatRat mit dem offiziellen ESL One Hamburg 2017 Song „Hear Oblivion” live auf der Bühne zur Eröffnung des Grand Finals auf.



Die nächste Veranstaltung in der ESL One Reihe ist die ESL One Genting 2018, welche vom 26. bis zum 28. Januar in der Arena of Stars in Genting, Malaysia stattfindet. Kurz danach folgt die ESL One Katowice 2018, das erste Dota 2 Major in Polen, welche am 24. und 25. Februar in der legendären Spodek Arena stattfinden wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere offizielle Veranstaltungsseite und folgen Sie ESL One Dota 2 auf Twitter und Facebook.



ESL – Die ESL ist Teil der internationalen digitalen Unterhaltungsgruppe MTG und das weltweit größte eSport-Unternehmen, das die Branche in den beliebtesten Spielen mit zahlreichen Online- und Offline-Turnieren anführt. Die ESL betreibt hochwertige, gebrandete internationale als auch nationale Ligen und Turniere, wie die Intel® Extreme Masters, ESL One, ESL Meisterschaft sowie andere große Events in Stadien auf der ganzen Welt, als auch Cups, Ligen und Matchmaking-Systeme auf der Amateur-Ebene. Über das Wettbewerbsangebot hinaus, deckt die ESL eine Vielzahl an Leistungen in den Bereichen Gaming-Technologie, Event Management, Werbevermarktung und TV-Produktion ab, um das eSport-Ökosystem auf allen Ebenen beliefern zu können. Mit Büros in Deutschland, Nordamerika, Russland, Frankreich, Polen, Spanien und China hinterlässt die ESL weltweit ihre Fußabdrücke. Weitere Informationen unter www.eslgaming.com



ESL One – Bei der ESL One treten Teams und Spieler aus aller Welt in unvergleichlichen eSports-Turnieren gegeneinander an. Für die Spiele Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive schüttet die ESL jährlich mehrere hunderttausend Euro Preisgeld aus und gerade in Deutschland sind mit der ESL One Cologne und der ESL One Hamburg zwei der international relevantesten Veranstaltungen vertreten. Die Turniere werden in Sportstadien und Arenen auf der ganzen Welt vor zehntausend Fans ausgetragen, die ihre Idole auf ihrem Weg zum Triumph anfeuern. www.esl-one.com

