Jetzt im Handel: 4 Blocks erhält eigene Kollektion

Passt perfekt: TNT Serie, der Seriensender von Turner Deutschland, launcht gemeinsam mit Major Movez Entertainment eine Fashion-Kollektion zu dem TNT Serie Original 4 Blocks. Inspiriert von dem mehrfach ausgezeichneten Berliner Gangster-Drama sind die ersten Stücke ab sofort im Onlineshop der Veranstaltungsagentur mit angegliedertem Plattenlabel unter www.majormovezshop.de erhältlich. Zum Verkaufsstart stehen zunächst Kapuzenpullis und Caps mit dem 4 Blocks-Logo sowie Hoodies mit einem Neukölln-44-Schriftzug zur Wahl, im Laufe des Jahres 2018 wird die Produktpalette schrittweise um weitere Produkte und Motive ergänzt.

Johanne Broadfield, Vice President von Cartoon Network Enterprises und verantwortlich für Licensing und Merchandise für Turner in der EMEA-Region: „4 Blocks hat sich innerhalb kurzer Zeit eine unglaublich engagierte Fanbase aufgebaut. Unsere Zuschauer haben mit den Hamadys mitgefiebert, gelitten und triumphiert und das wollen sie zeigen. Der Hip-Hop-Soundtrack spielt eine wichtige Rolle in der Serie und in dieser Szene bringt Major Movez viel Erfahrung mit. Deshalb sind sie für uns der ideale Partner, um die 4 Blocks-Kollektion zu entwerfen und zu vertreiben.“



Farhang „Gan-G“ Ganji, Geschäftsführer Major Movez Entertainment: „4 Blocks ist schon jetzt ein Teil der Popkultur, in Berlin hört man die Seriendialoge auf der Straße. Wir sind selbst große Fans und freuen uns daher besonders, eine Linie zur Serie entwerfen zu können. Bisher haben wir hauptsächlich Merchandise für unsere Hip-Hop-Künstler im Programm, mit ihrem starken Bezug zum Genre passt 4 Blocks aber perfekt in unser Portfolio und bietet uns eine tolle Chance, unser Spektrum zu erweitern.“



Die sechsteilige erste Staffel von 4 Blocks wurde ab 8. Mai auf TNT Serie ausgestrahlt. Sie feierte im Februar auf der Berlinale Premiere und war seither auf zahlreichen Festivals weltweit zu sehen. Im Rahmen des Serienfestivals Séries Mania in Paris erhielt Kida Khodr Ramadan den Preis als „Bester Hauptdarsteller“. Bei der Verleihung des Fernsehpreises der Deutschen Akademie für Fernsehen (DAFF) wurde 4 Blocks in den Kategorien Regie (Marvin Kren), Bester Hauptdarsteller (Frederick Lau), Redaktion (Anke Greifeneder), Produktion (Quirin Berg, Max Wiedemann, Prof. Dr. Eva Stadler, Karsten Rühle, Anke Greifeneder und Hannes Heyelmann), Casting (Iris Baumüller) sowie Musik (Stefan Will und Marco Dreckkötter) ausgezeichnet. Außerdem erhielt Marvin Kren den Deutschen Regiepreis METROPOLIS für seine Regiearbeit bei 4 Blocks. Beim Deutschen Fernsehpreis ist die Serie zudem als „Beste Serie“, Kida Khodr Ramadan als „Bester Schauspieler“, Marvin Kren für „Beste Regie“, Hanno Hackford, Richard Kropf und Bob Konrad für das „Beste Buch“, Stefan Will und Marco Dreckkötter für die „Beste Musik“ sowie Jan Hille und Lars Jordan für den „Besten Schnitt“ nominiert.



Eine zweite Staffel von 4 Blocks ist in Arbeit. Der Dreh ist für diesen Winter, die Ausstrahlung für 2018 geplant.



Zur ersten Staffel von 4 Blocks:

Die erste Staffel von 4 Blocks erzählt in sechs Episoden von Freundschaft und Familie, Verrat und Schuld im Milieu eines arabischen Clans in Berlin-Neukölln. Im Zentrum steht Ali „Toni“ Hamady (Kida Khodr Ramadan), der gemeinsam mit seiner Frau Kalila (Maryam Zaree) seine „vier Blocks“ und die kriminellen Geschäfte hinter sich lassen will. Doch nachdem sein Schwager Latif (Massiv) bei einer Razzia verhaftet wird, ist es Toni der Familie schuldig, erneut die operative Führung des Clans zu übernehmen. Zudem möchte Toni die Kontrolle nicht seinem unberechenbaren Bruder Abbas (Veysel Gelin) überlassen, der sich bereits als neues Familienoberhaupt sieht. Als mit Vince (Frederick Lau) plötzlich ein alter Freund nach Berlin zurückkehrt und Toni damit eine Vertrauensperson an seiner Seite glaubt, scheint die Hoffnung auf eine legale Zukunft wieder in greifbarer Nähe. Aber aus der Abwärtsspirale aus Verbrechen und Intrigen gibt es längst kein Entkommen mehr.



Entwickelt wurde 4 Blocks von Wiedemann & Berg, TNT Serie und dem Autoren-Trio Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf sowie Regisseur und Autor Marvin Kren (Mordkommission Berlin 1, Rammbock). Kamera führte Moritz Schultheiß, Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann, Eva Stadler und Karsten Rühle sowie auf Senderseite Anke Greifeneder und Hannes Heyelmann.



