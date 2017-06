Gasanlage in Wohnmobil und Caravan muss regelmäßig überprüft werden

Wohnmobile und Caravan werden für Urlaubsfahrten oder Kurztrips immer beliebter. Vor Fahrtantritt ist darauf zu achten, dass alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen einwandfrei funktionieren. So muss die verbaute Gasanlage regelmäßig auf ihre Dichtheit überprüft werden. Neben der Verkehrssicherheit müssen Fahrzeugführer bei Wohnwagen Acht gegeben, dass der Hänger korrekt und sicher an das Zugfahrzeug angekuppelt ist.



Flüssiggasanlagen sind aus modernen Wohnmobilen und Caravans nicht mehr wegzudenken. Sie sorgen für Behaglichkeit und Komfort. Doch gerade Mängel an diesen sensiblen Anlagen stellen ein hohes Gefährdungspotenzial dar und können im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Daher müssen die Gasanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen vor der ersten Inbetriebnahme, nach jeder Instandsetzung und regelmäßig alle zwei Jahre von einem Fachmann inspiziert werden.



„Grundsätzlich ist das Hantieren an der Flüssiggasanlage für den Laien ein absolutes Tabu“, warnt Fahrzeugexperte Torsten Hesse vom TÜV Thüringen. Bauteile und Schläuche müssen regelmäßig auf Rissbildung oder Beschädigungen überprüft werden. „Reparaturen oder Ein- und Umbauarbeiten an der Flüssiggasanlage gehören unbedingt in die Hände von Fachleuten“, so Hesse. Wichtig ist auch eine rüttelsichere Befestigung der Gasflaschen, um Beschädigungen zu vermeiden.



Heizung, Herd, Kühlschrank und Warmwasserboiler sollten rechtzeitig vor der Fahrt auf ihre Funktionstüchtigkeit kontrolliert werden. So kann ein etwaiger Defekt noch vor dem Urlaub beseitigt werden.



Vor Reiseantritt sollten sowohl am Wohnmobil als auch beim Caravan die wichtigsten verkehrssicherheitsrelevanten Aspekte an den Fahrzeugen in Augenschein genommen werden. Das heißt: Kontrolle von Reifendruck und Profiltiefe, die Gültigkeit der Hauptuntersuchung, Funktionskontrolle der lichttechnischen Einrichtung. Bei Wohnwagen muss der Lichttest im angekoppelten Zustand durchgeführt werden und sollte nach jedem Ankoppelvorgang wiederholt werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Caravan sicher an das Zugfahrzeug angekoppelt wird. Hierbei ist es wichtig, dass die Kupplungsklaue korrekt auf dem Kugelkopf sitzt, der Sperrhebel eingerastet und die Antischlingerkupplung geschlossen ist. Bei Anhängern mit Auflaufbremse dient ein Sicherungs- bzw. Abreißseil für zusätzliche Sicherheit. Dieses muss mit einem Karabinerhaken durch eine Öse direkt an der Anhängekupplung oder an der Abschleppöse mit dem Zugfahrzeug verbunden sein. Das Bugrad des Wohnwagens muss komplett hochgekurbelt sein und die Handbremse ist vor der Fahrt zu lösen. Abreißseil und Stromkabel dürfen nicht auf der Fahrbahn schleifen oder zu straff eingestellt sein.



Zur optimalen Urlaubsvorbereitung bietet der TÜV Thüringen an seinen Kfz-Prüfanlagen nach Terminabsprache die Prüfung der Gasanlage auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit sowie weitere Technik-Checks an.

