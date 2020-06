Pressemitteilung BoxID: 803926 (Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH)

Öffentlicher Warenrückruf

Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH ruft afri Cola 10 mg Coffein und afri Cola ohne Zucker in der 1 l Glasflasche mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.03.2021 und 13.03. 2021,16.03.2021 und 17.03.2021 sowie 08.06.2021 und 09.06.2021 wegen der Gefahr eines möglichen Glasbruchs zurück.



Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH das Produkt afri Cola in der 1 l Glasflasche Cola mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.03.2021 und 13.03.2021,16.03.2021 und 17.03.2021 sowie 08.06.2021 und 09.06.2021 zurück. Laut Flaschenhersteller weisen Flaschen mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten eine Instabilität auf, die zu einer Rissbildung, schlimmstenfalls zu einem Zerbersten der Flasche führen könnte. Das Getränk selbst ist einwandfrei.



Die Angaben befinden sich auf der Rückseite des Halsetikettes auf der 1l Glasflasche Flasche afri Cola 10 mg Coffein und afri Cola ohne Zucker.



Wir bitten unsere Kunden, die Flaschen – als Splitterschutz eingeschlagen in ein Tuch – zu öffnen, zu entleeren und im Markt direkt zurückzugeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet.



Für Verbraucherfragen ist unter der Telefonnummer 06841-105-1500 eine Hotline für Samstag, 20.06.2020 von 9.00 bis 20.00 Uhr und die darauffolgenden Wochen von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr eingerichtet. Darüber hinaus werden Verbraucherfragen unter der E-Mail-Adresse info@nvf-marken.de beantwortet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (