Das Forstamt Annweiler bietet am Samstag, den 03. und Samstag, den 10. Oktober jeweils um 10 Uhr eine herbstliche Wanderung durch den Kastanienwald an. Treffpunkt ist der Parkplatz Ahlmühle an der Trifelsstraße (Annweiler). Von dort aus führt Revierleiter, Holger Spindler, interessierte Wanderer auf einer ca. 6 km langen Strecke durch den Pfälzerwald.



Während der ca. 2 stündigen Wanderung erfahren die Teilnehmer mehr über die Edelkastanie, ob sie tatsächlich als Wunderbaum bezeichnet werden kann, wie gerade im Annweilerer Forst an ihr getestet wird und wie sie den Klimabedingungen standhält.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 14 Personen. Die Teilnahme ist kostenlos. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Eine Anmeldung ist vorab erforderlich und bis jeweils freitags 12 Uhr im Büro für Tourismus Annweiler unter Telefon 06346 2200 möglich. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.



Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels. Telefonisch unter 06346-2200 oder online unter www.trifelsland.de. E-Mail info@trifelsland.de.

(lifePR) (