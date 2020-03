Pressemitteilung BoxID: 789584 (trifelsland.de / Südliche Weinstrasse Annweiler am Trifels e.V.)

Maimarkt Mannheim

Vorverkauf Eintrittskarten im Büro für Tourismus Annweiler

Der Maimarkt in Mannheim findet vom 25. April bis 25. Mai 2020 täglich von 9.00-18.00 Uhr statt. Es ist Deutschlands größte Regionalmesse, ca. 1.400 Aussteller zeigen in 47 Hallen ihre Produkte und stellen ihre Dienstleistungen vor. Der Maimarkt Mannheim ist eine riesige Informationsbörse und Bühne für Politik, Sport, Medien und Musik.



Die günstigen Vorverkaufstickets sind ab Montag, den 09. März 2020 im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels erhältlich. Die einfache Eintrittskarte für Erwachsene kostet im Vorverkauf 5,00 €, für Kinder (6–14 Jahre) 3,50 €. Angeboten wird auch eine Kombikarte mit dem Verkehrsverbund Rhein - Neckar, die neben dem Eintritt für den Maimarkt auch die Hin- und Rückfahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb des Verbundnetzes beinhaltet. Diese Kombikarte ist für 10,00 € erhältlich, Kinder (6-14 Jahre) kosten 5,50 €.



Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels. Telefonisch unter 06346-2200 oder online unter www.trifelsland.de. E-Mail info@trifelsland.de.

