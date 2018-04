Das Festival4Family 2018 in der Frankfurter Commerzbank-Arena

Die Planungen für das Festival4Family 2018 laufen auf Hochtouren. Am 21. Mai 2018 verwandelt der Frankfurter Trifels Verlag die Commerzbank-Arena in ein Spaß- und Spielparadies für Familien. Auf die Besucher warten mehr als 150 Mitmachangebote, brandneue Highlights und Stargäste. Neben einer Eco-Kartbahn, einem Kettcar Rennen, einer virtuellen Achterbahnfahrt, einem Kinderkarussell, der Kindertheater Märchenbühne, der Sportbühne mit Auftritten von Vereinen aus der Region und einer Hüpfburgenlandschaft sind auch die großen Frankfurter Museen wie Senckenberg, Experiminta Science Center und das Deutsche Filmmuseum mit tollen Aktionen für Familien vor Ort.



hr3 Morningshow Moderator Tobi Kämmerer begrüßt auf der Bühne unter anderem Ritter Rost Autor Jörg Hilbert, Jonah, den Gewinner der diesjährigen Staffel der KiKa Sendung Dein Song, Starkoch Mirko Reeh als kulinarischen Botschafter des Reiselandes Italien und viele mehr. In der Arena und auch auf dem Gelände draußen warten zahlreiche Stände: Die Biene Maja macht im Rahmen ihrer Junior Tour Halt auf dem Festival4Family – und bringt auch Kinderheld Wickie mit. Puppenmamas können Baby Born besuchen, Videospielfans den Nintendo Stand mit Pokémon & Co. Der größte Star Wars Kostüm Club der Welt (501st Legion German Garrison), die Ghostbusters Deutschland, Feuerwehrmann Sam sowie Elsa, Anna und Olaf von „The Frozensquad“ stehen für coole Fotos mit den Kindern parat. Das Festival4Family wird am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr gefeiert. Der Eintritt ist frei.



Auch vor der Arena wird Kindern und Erwachsenen viel geboten. Hier sind die große Sportbühne und Aktionen von Vereinen der Sportjugend Frankfurt und des Sportkreises Frankfurt angesiedelt. Ein sportliches Highlight ist das Fußball Turnier des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS e.V.). Auf der Kinder Theaterbühne wird unter anderem das Galli Theater den ganzen Tag lang ein buntes Märchenprogramm gestalten.

Beim 13. Trifels Kindermalwettbewerb sind alle Kinder zwischen vier und 14 Jahren dazu eingeladen, ein Bild zum Thema „Ab in die Natur“ zu gestalten.



Mit einer großen Tombola und einem Charity-Verkauf haben Besucher den ganzen Tag lang die Möglichkeit, die Arbeit der drei Charity Partner Bärenherz Stiftung, Frankfurter Kinderbüro und Stiftung Lesen zu unterstützen. Die Schirmherrschaft des Festivals haben der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann übernommen. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.festival4family.de oder auf der Festival4Family Facebook-Seite.

Das Festival4Family wird 2018 zum achten Mal gefeiert und zählt zu den größten Familienfesten Deutschlands. Gemeinsam mit vielen regionalen und nationalen Partnern möchte der Trifels Verlag mit dem Fest auf die Kinderrechte aufmerksam machen und aktiv einen Beitrag leisten. („Kinder haben das Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.“, Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention).

Trifels Verlag GmbH

Karl Friedrich Meckel gründete 1939 den Trifels Verlag in Kaiserslautern. Seit 1948 ist der Hauptsitz des Trifels Verlages in Frankfurt am Main. Mit seiner Tochtergesellschaft SARAG GmbH in Saarbrücken ist die Unternehmensgruppe heute unter anderem eine der großen Verzeichnismedienverlage in Deutschland und gibt - in Zusammenarbeit mit der Deutsche Tele Medien GmbH - über 50 Ausgaben der Gelbe Seiten, Gelbe Seiten Regional und Das Örtliche für ganz Hessen, das Saarland, große Teile von Rheinland-Pfalz, den Hochsauerlandkreis und das südliche Westfalen heraus. Die Unternehmensgruppe ist stark im Bereich der Neuen Medien aktiv. Unter dem Dach der "Trifels Digital Group" - www.trifelsdigitalgroup.de - werden seit 2014 die wesentlichen Tochterunternehmen und ihre Dienstleistungen gebündelt.



Mit www.wo.de launchte der Trifels Verlag 2016 ein Informations- und Transaktionsportal mit einer neuartigen, kartengestützten Suchfunktion. Mit MIODAO setzt der Trifels Verlag 2017 das Informations- und Buchungsportal auch für Österreich und die Schweiz um.



Der Trifels Verlag ist Herausgeber des RheinMain4Family Couponbuches mit Tipps und Coupons für Familien aus dem Rhein-Main-Gebiet und betreibt das Online-Veranstaltungs- und Tipp-Portal www.rheinmain4family.de sowie das Stadtportal www.frankfurt-tipp.de.



Der Verlag veranstaltet einmal jährlich eines der bedeutendsten Familienfeste Deutschlands: das Festival4Family in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Der Eintritt für das Festival4Family, früher bekannt als Trifels Familienfest, ist frei. Der Verlag unterstützt mit dem Fest gemeinnützige Organisationen aus der Region.



Mit der von Karl Friedrich Meckel gegründeten Ekkehard-Stiftung setzt sich der Trifels Verlag seit über 50 Jahren für Völkerverständigung und Weltfrieden ein und fördert das Studium ausländischer Studenten in Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim.



Mehr Informationen unter www.trifels.de. Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind Markennamen und Warenzeichen der jeweiligen Markeninhaber.

