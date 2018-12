Wissen, was (an)kommt: Die neuesten Trends auf der TrendSet Winter 2019

05.12.18

Was sind die Trends für Frühjahr/Sommer 2019? Welche Strömungen bilden sich in den Bereichen Interiors und Lifestyle? Welche Farben, Formen und Muster sind im Kommen? Das alles können Einkäufer und Top-Entscheider aller Handelsformen auf der TrendSet Winter 2019 in München entdecken. Als erste Messe der Branche im Jahr öffnet die TrendSet vom 3. bis 5. Januar wieder ihre Messetore und zeigt die neuen Trends und Produkte in Interiors & Lifestyle für die kommende Saison.



So vielfältig wie das Leben selbst: Das ist die TrendSet in München. Hier zeigen die Großen und Kleinen, die Branchenführer, Nischenanbieter und Newcomer die ganze Vielfalt an Trendprodukten aus der Interiors & Lifestyle Welt. Und es gibt jede Menge Neues zu den kommenden Strömungen zu sehen. Alles fließt im Frühjahr/Sommer 2019. Die Dinge sind im Prozess. Gegensätze verschwinden, gehen ineinander über. Ideen und Designs können gleichzeitig modern und idyllisch, kreativ und pragmatisch sowie ästhetisch und komfortabel sein. Stereotypen werden aufgebrochen, jeder kann sein und tun, was er bestimmt. Nachhaltigkeit, Wohlbefinden und Individualität sind die Treiber neuer Ideen. Es entstehen Designs, die weit über die eigentliche Funktion des Produktes hinausgehen. Ästhetik und Harmonie sind die Grundprinzipien der Entwürfe, die einzig und allein auf die positive Stimulation der Sinne abzielen. Wohlfühlen und Genießen sind die Stimmungsziele der neuen Farben, Formen, Muster und Materialien. Dementsprechend leitet sich die Visualität der Stücke nicht nur aus ihrer Funktion, sondern auch aus den Emotionen ab, die sie im Gebrauch generieren sollen. Dem folgen die fröhlichen, plakativen Farben der Entwürfe im

Frühjahr/Sommer 2019.



Wegweiser für die neuen Strömungen



Im TrendSet Leitmotiv sind die Trends optisch und inhaltlich zusammengefasst. Gebildet aus den drei Hauptströmungen der Saison, die sich in den TrendSet Trendmotiven ausdrücken. Diese vier Motive geben dem Fachhandel Ausblick auf die Trends des Frühjahr/Sommers 2019 und weisen den Weg für die kommenden Produktwelten.



RURAL DREAM zelebriert die Ruhe und Sinnhaftigkeit ländlichen Lifestyles und inszeniert das Thema Natur mit wohltuender Leichtigkeit.



GENTLE TOUCH verbindet verschiedene Ebenen und vermeintlich gegensätzliche Welten über das haptische und visuelle Erleben von Design.



OPEN MINDS zelebriert grenzenlose Kreativität als Ausdruck selbstbewusster Individualität in expressiven, künstlerischen Designs.



„Es gibt wieder viel Neues zu entdecken in unseren 14 Interiors & Lifestyle Fair Areas. Die erfolgreichen Topic Areas TrendSet Country & Style, TrendSet Newcomer und TrendSet Bijoutex sind wie immer dabei. Und, zum zweiten Mal nach ihrer erfolgreichen Premiere auf der TrendSet Sommer 2018, auch die neue Topic Area TrendSet Fine Arts. Sie ist die Kunst-Area der TrendSet, auf der die Fachbesucher Einzelwerke sowie Serien der zeitgenössischen Künstler direkt erwerben oder ordern, und so atelierfrische Kunst für ihr Geschäft oder ihre Sammlung nutzen können. Auf der Topseller Area präsentieren Aussteller direkt im Eingang West ihre erfolgreichsten Produkte der Saison. Einige Firmen haben auch schon Preview Artikel für den Herbst/Winter 2019.20 mitgebracht. Und noch eine Besonderheit für Besucher und Aussteller: Das Parken ist zur TrendSet Winter 2019 kostenfrei.“ so Tatjana Pannier, Geschäftsführerin der TrendSet über die TrendSet Winter 2019.



TrendSet Geschäftsführerin Tatjana Pannier



Große Vielfalt in 14 Interiors & Lifestyle Fair Areas und vier Topic Areas



In den 14 Interiors & Lifestyle Fair Areas und den vier Topic Areas der TrendSet Winter 2019 haben Einkäufer und Top-Entscheider aller Handelsformen die Möglichkeit, sich nach Themen, Bereichen, Kategorien und Welten strukturiert, frühzeitig zu informieren und direkt zu ordern.





Decorations & Accessories

Home & Textiles

Furniture & Lighting

Kitchen & Tabletop

Food & Drink

Gifts & Fun

Spirituals & Souvenirs







Christmas & Seasonals

Floristry & Garden

Stationery & Papery

Office & School

Hobbies & Toys

Fashion & Jewellery

Beauty & Wellness





TrendSet Country & Style – Topic Area für Heimat-Kollektionen:

Die TrendSet Country & Style präsentiert Trendiges und Traditionelles aus den Bereichen Tracht, Landhaus und Country mit Fokus auf regionalen Heimat-Produkten.



TrendSet Newcomer – Topic Area für Young Collections:

Die TrendSet Newcomer zeigt vielversprechende Produkte von kleinen und innovativen Firmen, Messe-Neulingen und jungen Unternehmen.



TrendSet Fine Arts – Topic Area zeitgenössischer bildender Kunst für Order und Direktkauf von Einzelwerken und Serien:

Die TrendSet Fine Arts ist die Kunst-Area der TrendSet. Sie bietet Raum für mehr Inspiration, mehr Begegnung und mehr Aufmerksamkeit durch und für Kunst. Vielversprechende Künstler zeigen hier ihre Werke aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Zeichnung und Grafik.



TrendSet Bijoutex – Topic Area für Accessoires:

Die TrendSet Bijoutex bietet viel Neues rund um Modeschmuck, Beauty und Fashion.



TrendSet – 113. Internationale Fachmesse für Interiors, Inspiration und Lifestyle



von Donnerstag, 3. Januar bis Samstag, 5. Januar 2019

auf dem Messegelände der Messe München

in den Hallen B1 bis B4 und C1 bis C4.



Öffnungszeiten TrendSet Winter 2019:



3. bis 4. Januar: 9.00–18.00 Uhr

5. Januar: 9.00–17.00 Uhr



Preise:



Tageskarte: 17,00 €

Dauerkarte: 23,00 €

Um Tickets zu bestellen gehen Sie auf shop.trendset.de

