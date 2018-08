Neuer Ort für die Begegnung mit Kunst und Künstlern in München Erste TrendSet Fine Arts - Fachmesse für zeitgenössische bildende Kunst in München

Es war ein Novum in der Kunstszene und das erste Mal in München: Die TrendSet als internationale Fachmesse für Interiors, Inspiration und Lifestyle eröffnet erstmals mit der Topic Area Fine Arts dem Fachpublikum den Zugang zum aktuellen Kunstmarkt. Vom 7. Bis 9. Juli 2018 präsentierten vielversprechende Künstler ihre Werke aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Zeichnung und Grafik.



Mit der neuen Topic Area TrendSet Fine Arts bietet die TrendSet einen Raum für mehr Inspiration, mehr Begegnung und mehr Aufmerksamkeit durch und für Kunst. Der Fachhandel hat die einmalige Möglichkeit, interessante Unikate, Limited Editions und Originale für sein Sortiment zu finden und zu erwerben. Neben dem Fachhandel richtet sich die TrendSet Fine Arts an Galeristen, Auktionshäuser, Kunsthändler, Architekten und Interior Designer.



Impressionen der ersten TrendSet Fine Arts in München finden Sie im TrendSet Fine Arts Video auf dem TrendSet YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/user/TrendSetTV



Die zweite TrendSet Fine Arts findet auf der TrendSet Winter 2019 vom 3.–5. Januar 2019 statt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren