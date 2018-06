Interiors, Lifestyle, Fine Arts: Das ist neu auf der TrendSet Sommer 2018

Sommer – das heißt TrendSet! Vom 7. bis 9. Juli 2018 trifft sich die Interiors & Lifestyle-Branche auf der 112. TrendSet in München. Und es gibt wieder viel Neues und Trendiges aus den Bereichen Wohnen, Essen, Freizeit und Schenken zu entdecken. Circa 2.500 Marken und Kollektionen aus rund 40 Ländern der Welt zeigen hier ihre Neuheiten für den Herbst/Winter 2018.19.



Die Aussteller und Produkte auf der TrendSet sind so vielfältig, wie die Trends, die uns im kommenden Winter erwarten. Natur, das Leitthema der letzten Saisons, wird auch im Herbst/Winter 2018.19 weitergeführt. Allerdings werden rurale, natürliche Aspekte sehr viel subtiler umgesetzt. Recycelte Materialien, taktile Oberflächen mischen sich mit ethnischen und kulturellen Einflüssen aus aller Welt. Luxus wird nicht mehr aus Haben, sondern aus Nachhaltigkeit und Güte definiert. Es entstehen Designs, die sich keinen Regeln unterwerfen, außer der Prämisse von Ästhetik und Qualität. Erlaubt ist, was emotional anspricht. Scheinbar gegensätzliche Stile, wie Tradition und Moderne, Maximalismus und Minimalismus, schaffen in dualer Eintracht aufregend Neues. Objekte werden mit technisierten Funktionen zu Gadgets. Jung, unbekümmert und fröhlich dienen retrospektive Entwürfe aus den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern als Basis für neue, kreative Ideen. Vor allem die Achtziger Jahre passen in ihrer surrealen Ausprägung von Lifestyle, Fashion und Design mit ihrem Glitter und Drama perfekt zu dem hyperrealen Lifestyle im Herbst/Winter 2018.19.



Neue Topic Area: TrendSet Fine Arts



Als Trend- und Orderplattform für die internationale Interior- und Lifestyle-Branche hat es sich die TrendSet zur Aufgabe gemacht, ihren Fachbesuchern immer neue Wege für Geschäftsentwicklung und Absatz zu erschließen. Die 14 Interiors & Lifestyle Fair Areas werden permanent weiterentwickelt und neuen Strömungen angepasst. Die Topic Areas richten sich an speziellen Trends und Nachfragen aus. Die TrendSet Country & Style featured erfolgreich verschiedenste Heimat-Kollektionen. Die TrendSet Newcomer bietet Chancen, neue bzw. junge Unternehmen und innovative Produktideen zu entdecken. Und die TrendSet Bijoutex zeigt alles Trendige rund um Fashion, Style und Modeschmuck. Mit der neuen und vierten Topic Area TrendSet Fine Arts, der Topic Area für zeitgenössische bildende Kunst, eröffnet die TrendSet ihren Fachbesuchern jetzt erstmals die Möglichkeit, am boomenden Kunstmarkt zu partizipieren. Hier finden Galeristen, Auktionshäuser, Kunsthändler, Architekten, Interior Designer und Fachbesucher aus der Interior- und Lifestyle-Branche aufstrebende Künstler, kreativen Austausch und neue Möglichkeiten, Kunst für ihr Geschäft oder ihre Sammlung zu nutzen.



Entdecken, informieren, ordern auf 14 Interiors & Lifestyle Fair Areas und vier Topic Areas



Auf der TrendSet Sommer 2018 geben die Aussteller Ausblick auf die neuen Trendprodukte für Herbst/Winter 2018.19. In 14 Interiors & Lifestyle Fair Areas und vier Topic Areas finden die Fachbesucher auf der TrendSet in München viel Inspirierendes in Sachen Wohnen, Essen, Freizeit und Schenken — und neuerdings auch zeitgenössische Kunst. Hier haben Einkäufer und Top-Entscheider aller Handelsformen die Möglichkeit, sich frühzeitig zu informieren und direkt zu ordern.



14 TrendSet Interiors & Lifestyle Fair Areas





Decorations & Accessories

Home & Textiles

Furniture & Lighting

Kitchen & Tabletop

Food & Drink

Gifts & Fun

Spirituals & Souvenirs







Christmas & Seasonals

Floristry & Garden

Stationery & Papery

Office & School

Hobbies & Toys

Fashion & Jewellery

Beauty & Wellness





Vier TrendSet Topic Areas



TrendSet Country & Style – Topic Area für Heimat-Kollektionen:



Die TrendSet Country & Style präsentiert Trendiges und Traditionelles aus den Bereichen Tracht, Landhaus und Country mit Fokus auf regionalen Heimat-Produkten.



TrendSet Newcomer – Topic Area für Young Collections:



Die TrendSet Newcomer zeigt vielversprechende Produkte von kleinen und innovativen Firmen, Messe-Neulingen und jungen Unternehmen.



TrendSet Fine Arts – Topic Area für zeitgenössische bildende Kunst:



Die TrendSet Fine Arts bietet Raum für mehr Inspiration, mehr Begegnung und mehr Aufmerksamkeit durch und für Kunst. Vielversprechende Künstler zeigen hier ihre Werke aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Zeichnung und Grafik.



TrendSet Bijoutex – Topic Area für Accessoires:



Die TrendSet Bijoutex bietet viel Neues rund um Modeschmuck, Beauty und Fashion.



TrendSet – 112. Internationale Fachmesse für Interiors, Inspiration und Lifestyle



Von Samstag, 7. Juli bis Montag, 9. Juli 2018

auf dem Messegelände der Messe München

in den Hallen A1 bis A6 und B1 bis B2.



Öffnungszeiten TrendSet Sommer 2018:



7. bis 8. Juli: 9.00–18.00 Uhr

9. Juli: 9.00–17.00 Uhr



Preise:



Tageskarte: 17,00 €

Dauerkarte: 23,00 €

Um Tickets zu bestellen gehen Sie auf shop.trendset.de

