Die Bedeutung der möbel austria und küchenwohntrends in Salzburg wird schon seit vielen Jahren mit der zahlreichen Teilnahme führender Unternehmen aus dem Bereich Küche und Einrichtung unterstrichen. Das Fachmessedoppel hat vom Start im Jahr 2013 ständig Zuwächse sowohl bei Ausstellern als auch bei Besuchern hinzugewonnen. Der nun für 2021 weitere Zugang des österreichischen Küchenmöbelherstellers ewe/FM macht möbel austria und küchenwohntrends ein Stück mehr zur allumfassenden Küchen- und Einrichtungsfachmesse mit besonderem Engagement heimischer Marktführer.



Vielzahl und Bedeutung der teilnehmenden Aussteller (Presseinformation vom 7. Dezember 2020) machen deutlich, dass sich alle Beteiligten wieder auf physische Branchenmessen freuen und das Messedoppel in Salzburg der ideale Standort zur Ansprache von Professionals aus Deutschland und Österreich ist.



Mit dem Bekenntnis des österreichischen Küchenmöbelherstellers ewe/FM, an der möbel austria und küchenwohntrends teilzunehmen wird das Portfolio der Branchenmesse für Einrichtung und Küche reicher und vollständiger. Organisatoren, Aussteller und sicher viele Fachbesucher hoffen auf eine Messedurchführung im Mai 2021. Die Chancen für den Start dieser nationalen Veranstaltung stehen sehr gut.

Veranstalter der küchenwohntrends ist die trendfairs GmbH, ein unabhängiger Messeveranstalter anspruchsvoller Branchen-Events. Mit exzellentem Event-Know-how und feinem Marktgespür schafft die trendfairs GmbH Erlebniswelten mit hoher Anziehungskraft. Die Premium-Fachmesse "küchenwohntrends" in München, die Fachmesse "küchenwohntrends" in Salzburg, die Online-Küchenfachmesse "kuechenherbst.online" sowie die "area30 und cube30", die Order-Fachmessen für die Küchenbranche in Löhne.



Veranstalter der möbel austria ist der Möbel- und Holzbau-Cluster (MHC) der oö. Standortagentur Business Upper Austria. Die möbel austria wurde von österreichischen Möbelproduzenten ins Leben gerufen und wird von den ausstellenden Möbelproduzenten getragen. Der MHC übernimmt als Branchenplattform im Auftrag dieser Unternehmen die Organisation und Durchführung der möbel austria. Darüber hinaus ist der MHC als Branchennetzwerk für österreichische Möbelproduzenten auf überbetriebliche Zusammenarbeit spezialisiert und veranstaltet auch den Austrian Interior Design Award.



Die trendfairs ist erreichbar unter: trendfairs GmbH - Stefan-George-Ring 2 - 81929 München - Telefon +49 89 244 193 200 - Telefax +49 89 24 4 193 203 - info@trendfairs.de - www.trendfairs.de



Die möbel austria ist erreichbar unter: Möbel- und Holzbau-Cluster - Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH - Hafenstraße 47-51 - 4020 Linz - Telefon +43 (0) 732 79 810 - 5137 - info@moebel-austria.at - www.moebel-austria.at - www.m-h-c.at



