Schon in 6 Wochen wird es während eines Urlaubs auf den Seychellen keine Einschränkungen mehr geben! Die Gesundheitsgefahr für Urlauber und Einheimische wird durch die umfassende Impfung der gesamten Bevölkerung gebannt sein. Aber auch bei kurzfristigen Reisen im Februar und März spüren Sie von den coronabedingten Einschränkungen wenig, wenn Sie Ihren Urlaub in Island Lodges wie Fregate Island Private oder Six Senses Zil Pasyon verbringen. Sie können sich auf diesen großen Trauminseln frei bewegen, die Restaurants sind offen, die Strände gehören Ihnen und wenigen anderen Gästen allein!



Fregate Island Private



20 Flugminuten von der Hauptinsel Mahé entfernt ragt die unbewohnte, dicht bewachsene Granitinsel Fregate aus dem unendlichen Blau des Indischen Ozeans. Durch seine menschenleeren Strände, seine grünen Wälder und verschlungenen Wanderpfade und die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt ist der Besuch der Insel ein Höhepunkt im Leben eines Weltreisenden.16 großzügige "Residenzen", viele Sport- und Wassersportangebote, mehrere Restaurants und das ausgezeichnete Spa machen Fregate zu einem hervorragenden Boutique-Hotel auf einer der schönsten tropischen Inseln der Welt.



Nahe den Villen bietet das Hauptrestaurant „Fregate House” internationale Gourmetküche und erlesene Weine bei atemberaubendem Meerblick. Ein 100 Jahre altes, renoviertes Pflanzerhaus dient als kreolisches Restaurant. Alle Mahlzeiten sind im Hotelpreis enthalten und nur Getränke wie besonders edle Weine und Champagner werden gesondert berechnet. Geführte Wanderungen durch die ursprünglich Tier- und Pflanzenwelt mit einem Insel-Ökologen, Mountainbiking, Wassersport- und PADI-Tauchbasis sorgen für Abwechslung. Hier ein Video.



Six Senses Zil Pasyon



4 km x 1 km ist die Insel Félicité groß und mit Ihren unvergleichlichen Granitfelsen, Palmenstrand und Primärwald gehört sie zu den Trauminseln dieser Welt. Nur insgesamt nur 30 Villen mit Privatpool stellen sicher dass Sie auf den Bergen und an den Stränden der 2 km x 1 km großen Insel, nur selten anderen Menschen begegnen werden! Mit sechs Bars und Restaurants, Wassersportzentrum, Spa und Wanderwegen ermöglicht das Hotel jeden Tag viel Abwechslung. Wie wäre es mit einem Filmklassiker auf der Großbildleinwand unter dem Sternenhimmel oder mit einem Kurs in der Zubereitung kreolischer Gerichte? Hier ein Video.



Neueste Informationen zur Reisesituation auf den Seychellen.

