Pressemitteilung BoxID: 754772 (Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH)

Füße still halten schwer gemacht: Der Kühlungsborner Eventsommer bringt alle Gemüter in Schwung

Unterhaltung pur im Urlaubsparadies: Die Sommerveranstaltungen 2019 locken Kühlungsborner Feriengäste aus ihren Strandkörben, denn die sportliche und kulturelle Eventvielfalt überzeugt alle Geschmäcker. Während Ballsportfans ihre Teams bei der Techniker Beach Tour bejubeln, tanzen Festivalfreunde beim Sea & Sand und Ostsee Open Air am Strand, und Faschingsliebhaber feiern mitten im Sommer bunt verkleidet ein Fest in den Straßen von Kühlungsborn.



Kopf aus, Beine an



Vom Alltag Abstand zu nehmen gelingt am besten in der Natur. Feriengäste erwarten in Kühlungsborn mannigfaltige Optionen, die frische Luft mit sportlichen Aktivitäten aufzusaugen. Wanderenthusiasten schnüren ihre Trekkingschuhe am 8. Juni zu einem 50 Kilometer-Trekk und feiern Mittsommer mit einem Ostsee-Wanderfestival am 22. Juni. Am 14. September sollten zusätzlich die Wanderstöcke eingepackt werden, wenn es in 24 Stunden rund 100 Kilometer zu bewältigen gilt.



„Anpfiff“ heißt es jeden Tag auf einem der zahlreichen Beachvolleyballfelder am Strand sowie mit hochkarätigen Spielen vom 16. – 18. August bei der Techniker Beach Tour. Nationale und internationale Teams kämpfen in erstklassigen Duellen um wertvolle Ranglistenpunkte, während die Fans auf der Center-Court-Tribüne mitfiebern.



Musik an und Hände hoch



Gestört aber geil startet Kühlungsborn in die Festivalsaison – dabei ist das nicht das neue Credo des Ostseebades, sondern der Name des DJ-Duos, das die Ostsee als „Gestört aber GeiL“ schon im Sommer 2018 zum Beben gebracht hat und deshalb am 12. Juli wieder an den Strand geholt wird. Beim Sea & Sand – Festival geht es mit elektronischer Musik weiter: Der Sea & Sand Beachclub öffnet vom 14. bis 21. Juli seine Türen. Am Wochenende vom 19. bis 21. Juli legen verschiedene nationale und internationale DJs direkt am Strand auf und versetzen Urlauber mit entspannten Chill-Out-Klängen in Beachclub-Stimmung.



Echte Festivalfans bekommen Ende August vom beim Ostsee Open Air Musik aus allen Genres auf die Ohren: Die deutsche Kultband Revolverheld (23. August) und der weltbekannte Star-DJ Lost Frequencies (25. August) lassen die Hände der Besucher in die Höhe schießen, während Alex Christensen & The Berlin Orchestra (27. August) das Publikum mit ihrem eigens kreierten Genre der Orchestral Dance Music überraschen werden.



Die Hände an die Saiten legen Gitarrenvirtuosen bei insgesamt sieben Konzerten am internationalen Gitarrenfestival vom 17. – 25. August, während Jazz-Fans den Improvisationen ihrer Idole beim Jazz-Meeting Mitte Juli (16. bis 24. Juli) lauschen.



Rein in die Faschingsoutfits und Trachten



Das Ostseebad traut sich was: Mitten im Sommer, vom 26. bis 28. Juli, veranstaltet der Faschings Klub Kühlungsborn bereits zum 26. Mal ein buntes Fest mit großem Festumzug durch Kühlungsborn – perfekt für alle, die die jecke Jahreszeit vermissen oder ein bisschen Karneval á la Rio de Janeiro erleben möchten.



Anfang Oktober treffen bayerische Festtradition und norddeutsche Gastlichkeit beim Kühlungsborner Herbst aufeinander. An fünf Tagen (2. bis 6 Oktober) wartet das bayerisch-maritime Fest mit einem abwechslungsreichen Programm, nordischen Leckereien und bayerischen Schmankerln auf seine Gäste.



Der Sommer im Ostseebad ist vieles – nur nicht einseitig. Der ideale Mix aus Sport, Kultur und einer Prise Verrücktheit überzeugt und lockt Gäste aus allen Altersgruppen und mit den unterschiedlichsten Präferenzen ins mecklenburgische Ferien-Eldorado.



Weitere Informationen zum Ostseebad Kühlungsborn unter www.kuehlungsborn.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (