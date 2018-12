Feierliches Silvesterkonzert im Xantener Dom

11.12.18

Im Xantener Dom St. Viktor wird an Silvester das alte Jahr musikalisch verabschiedet. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Tickets sind in der Tourist Information Xanten, Kurfürstenstr, 9 zum Preis von 48,00 € und bei eingeschränkter Sicht zu 25,00 € erhältlich.



Auf dem Spielplan des Silvesterkonzerts stehen „Lauda Jerusalem“ von Girolamo Galavotti, der Kanon D-Dur von Johann Pachelbel, das Magnifikat D-Dur von Johann Sebastian Bach, die Responsorii della Natiuità Giesu Christo von Giovanni Francesco Anerio und das Dettinger Te Deum von Georg Friedrich Händel.



Künstlerischer Leiter ist Willem Winschuh, Mitwirkende sind die Sopranistinnen Mirjam Hardenberg und Anne Wefelnberg, die Altistin Silke Weisheit, der Tenor Tobias Glagau, und Mathias Zangerle, Bass sowie Mitglieder der Duisburger Philharmoniker und der Düsseldorfer Symphoniker und der Kammerchor „Cantare et sonare".



Mirjam Hardenberg seit vielen Jahren für ihre lockere, instrumentale Beherrschung hoher Partien sehr gefragt. Neben zahlreichen geistlichen Kantaten und Oratorien gestaltet sie Liederabende mit großem Erfolg. Uraufführungen zeitgenössischer Musik, darunter auch Werke von Willem Winschuh, runden ihr Schaffen ab.



Schon während ihres Studiums übte die Sängerin Silke Weisheit eine rege Konzerttätigkeit aus, Rundfunkaufnahmen folgten. 1991 bekam sie einen Gastvertrag am Essener Aalto Theater in Mozarts Zauberflöte. Es folgten weitere Gastrollen, u. a. der Lehrbube in den „Meistersingern“ von Wagner an der Neederlandse Opera in Amsterdam. Zur Zeit ist die Sängerin freiberuflich tätig und widmet sich vornehmlich dem Oratorien- und Liedfach.



Tobias Glagaus Zusammenarbeit mit Chören führten ihn zu Konzerten im In- und Ausland. Als Solist im Konzert- und Opernfach konzertierte er unter anderem auch mit den Düsseldorfer Symphonikern und mit der Philharmonie Südwestfalen. Zur Zeit ist Tobias Glagau als Solist am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen tätig. 2015 gewann er beim Wettbewerb „Podium junger Gesangssolisten NRW“ den 1. Preis und den Publikumspreis.



Von 1988 bis 2016 hatte Matthias Zangerle das Kantorenamt an der katholischen Pfarrgemeinde St. Cyriakus in Krefeld-Hüls inne. Von 1990 bis 2000 war er zudem Lehrbeauftragter für das Fach Klavier an der Robert-Schumann–Hochschule in Düsseldorf tätig. Seit 2005 arbeitet er dort wieder als Gesangsdozent. Konzerte als Bariton mit dem Schwerpunkt „Klassisches Oratorium“ führten ihn durch In- und Ausland. Seit September 2016 ist Matthias Zangerle als Domkantor am Xantener Dom tätig.



Im Jahr 2018 wurde das Vokalensemble „Cantare et Sonare“ unter der Leitung von Willem Winschuh als Kammerchor gegründet. Das klangsichere Ensemble begeistert durch seine Flexibilität und Brillanz. Die Sängerinnen und Sänger sind erfahrene Choristen, einige studieren an den Ausbildungsstätten für Musik und sind auch ehemalige Studierende von Willem Winschuh. Der Schwerpunkt liegt auf a-cappella-Kompositionen von der frühen Mehrstimmigkeit bis zu Kompositionen des 21. Jahrhunderts.



Willem Winschuh wirkte bis Mai 2018 als Regionalkantor in der Diözese Münster, in der er auch als Dozent an der Kirchenmusikschule Münster unterrichtete. Unmittelbar nach Amtsantritt gründete er im Jahr 1979 die Reihe „Konzerte an St. Mariä Himmelfahrt Wesel“ und das Collegium vocale Wesel. Außerdem umfasst sein künstlerisches Berufsfeld kompositorische Tätigkeit, regelmäßige Konzerte im In- und Ausland, sowie CD- und Rundfunkaufnahmen, auch mit experimenteller Musik, u.a. mit eigenen Werken. Willem Winschuh wird auch weiterhin seine Lehr- und Konzerttätigkeit als Instrumentalist, Ensembleleiter und als Leiter des Kammerchors „Cantare et Sonare“ weiterführen.



Die Tourist Information organisiert das Konzert für die Stadt Xanten. „Ich freue mich schon auf diese musikalische Vielfalt“, so die TIX-Chefin Sabine van der List. „Ich hoffe, dieses Erlebnis mit vielen Menschen am Silvesterabend teilen zu können.“

