Pressemitteilung BoxID: 757334 (Tourismusverein Remstal-Route e.V.)

Weingarten an der Rems

Weingut Kuhnle bewirtet zusammen mit der Vorratskammer von Freitag, 28. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2019, den Weinausschank in den Mühlwiesen Großheppach



Im „Weingarten an der Rems“ auf dem Gartenschau-Areal Mühlwiesen in Großheppach verwöhnen Weinstädter Weingüter die Besucher mit Gaumenfreuden aus Keller und Küche. Der Weingarten liegt direkt am Remstal-Radweg, in unmittelbarer Nähe zu Remsstrand, Spielplatz, Picknickwiese und Veranstaltungsbühne.



Am kommenden Wochenende bewirtet das Weingut Kuhnle zusammen mit der Vorratskammer aus Strümpfelbach zu folgenden Öffnungszeiten: Freitag, 28. Juni, ab 17 Uhr, Samstag, 29. Juni, ab 13 Uhr und Sonntag, 30. Juni 2019, ab 11 Uhr.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (