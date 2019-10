Pressemitteilung BoxID: 772488 (Tourismusverband Tannheimer Tal)

Sportliche vielseitige Events für das neue Jahr 2020

Tannheimer Tal Events 2020

Das schönste Hochtal Europas ist im Winter und Sommer ein Paradies für Sportler und Genussurlauber. Für die Gäste bietet das Tannheimer Tal beeindruckende Events und Aktivitäten. Hier können sich die Sportler in ihren Disziplinen fordern und auch für die Zuschauer ist für Spannung gesorgt.



Im Tannheimer Tal erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Vom SKI-TRAIL Tannheimer Tal – Bad Hindelang im Winter, bis hin zum Frühsommer mit den TRAIL-DAYS und Rennrad-Wochen im Sommer ist im 16 Kilometer langen Hochtal vieles geboten. Die Eventteilnehmer können sowohl ihr Können unter Beweis stellen oder verbessern, als auch die Vorbereitungs-Veranstaltungen nutzen, um mit erfolgreichen Sportprofis zu trainieren. Die TRAIL-DAYS und die Rennrad-Wochen sind zum Beispiel eine ideale Gelegenheit um sich auf den SEEN-Lauf Tannheimer Tal oder RAD-MARATHON Tannheimer Tal vorzubereiten, egal ob Profis oder Einsteiger.



SKI-TRAIL Tannheimer Tal – Bad Hindelang vom 16. bis 19. Januar 2020



Zum Rahmenprogramm des SKI-TRAIL gehören Trainingsstunden in der klassischen Technik - und Skatingtechnik mit Olympia-Medaillengewinner Peter Schlickenrieder sowie kostenlose Materialtests bei den Nordic Fitness Wintertagen. Der Technik-Parcours des Deutschen Skiverbandes am 17. Januar sorgt beim Langlauf-Nachwuchs für Begeisterung. Am 18. und 19. Januar finden die Wettkämpfe mit knapp 1.400 Startern in den Disziplinen klassische Technik mit 12,5 und 33,5 Kilometern und Skating mit 19, 36 und 60 Kilometern von Tannheim über Zöblen bis Oberjoch auf der Allgäuer Seite statt. Zusätzlich startet am 18. Januar ein MINI SKI-TRAIL mit 2,2 und 3,9 Kilometern.



TRAIL-DAYS Tannheimer Tal vom 13. bis 16. Mai 2020



Vier Tage lang können sich ambitionierte und angehende Trailrunner auf ein kompaktes Sportangebot im Tannheimer Tal freuen. Am ersten Tag läuft Höhentrainings-Experte Gerrit Glomser mit den Teilnehmern eine Runde zum „Warm-up“ und anschließend hält er einen Vortrag über Höhentraining und Höhensimulation. LEKI-Experte Peter Schlickenrieder führt die Teilnehmer durch interessante Workshops und ein vielfältiges Programm, wie Stock-, Lauftechnik, Koordinationstraining und Touren in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden. Zum Ausgleich werden Yoga-Stunden von Mittwoch bis Freitag angeboten. Am Ende der viertätigen TRAIL-DAYS starten die Teilnehmer dann im Rahmen des SEEN-LAUF Tannheimer Tal beim Trailrun über 30 km und 1.500

Höhenmeter. Wem das zu viel ist, der kann auch auf die 10 bzw. 22,7 km Laufstrecke beim SEEN-LAUF Tannheimer Tal wechseln.



Am Abend klingt die Veranstaltung dann gemütlich mit Peter Schlickenrieder aus. Eine Teilnahme ist von einem Tag bis zum Komplettangebot inkl. Hotel möglich.



Rennrad-Wochen Tannheimer Tal vom 30. Mai bis 6. Juni 2020 und vom 29. Juni bis 4. Juli 2020



Marcel Wüst hat eine erfolgreiche Radprofi-Laufbahn hinter sich: Insgesamt 111 Siege, davon 14 Etappenerfolge bei Tour de France, Giro d’Italia und La Vuelta konnte der Deutsche während seiner Profikarriere verbuchen. Bei den Rennrad-Wochen im Tannheimer Tal bringt Wüst, unterstützt von Ex-Radprofi Gerrit Glomser und lokalen Guides, seine sportliche Kompetenz interessierten Teilnehmern nahe. Besonders beim Fahrtechnik-Workshop können die Radsportler durch Tipps von Wüst ihre Techniken verbessern. Beispielsweise beim Kurvenfahren oder bei einer Vollbremsung, oder vielem mehr. Die Ausfahrten werden in vier Leistungsgruppen gefahren, von Racer, Sportive, Hobbyradler bis zu Genussradler. Täglich finden geführte Rennrad-Ausfahrten von drei bis zu sieben Stunden statt. Die Rennrad-Wochen Tannheimer Tal sind die perfekte Vorbereitung für den RAD-MARATHON am 5. Juli 2020. Die Teilnehmer können sich für die Ausfahrten online oder vor Ort anmelden. Das Kennenlernen der Rad-Marathon Strecke am Samstag, 4. Juli 2020, ist kostenlos.

