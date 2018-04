Aktion "Offene Gärten" lockt nach Mecklenburg-Vorpommern

Der Verein „Offene Gärten in MV“ lädt Interessierte am 9. und 10. Juni landesweit zum gemütlichen Schlendern und Fachsimpeln in mehr als 140 teilnehmende Privatgärten, Schauanlagen und Gärtnereien ein. Besucher können individuell angelegte Gartenanlagen bewundern und sich direkt mit den Gärtnern austauschen. In allen teilnehmenden Regionen, angefangen von der Insel Rügen über Greifswald, Rostock und Schwerin bis zur Mecklenburgischen Seenplatte sind am Aktionswochenende unter anderem romantische Rosengärten, Dichtergärten oder pittoreske Gutshausgärten zu bewundern. Die Internetseite www.offene-gaerten-in-mv.de listet alle Gärten mit Kontaktadressen samt kurzem Porträt auf. Zudem finden Gartenliebhaber hier eine digitale Broschüre zur Aktion zum Herunterladen, die in gedruckter Form in zahlreichen Stadtinformationen und Tourismuszentralen des Urlaubslandes zu erwerben ist.

Weitere Informationen: www.offene-gaerten-in-mv.de

