Wanderwoche im Erzgebirge: Wanderführer verraten vorab Streckenführung für individuelle Touren

Die für den 16. bis 24. Mai 2020 geplante Frühjahrs-Wanderwoche im Erzgebirge wird nur mit einigen geführte Touren stattfinden. Dennoch haben sich die Macher eine Variante einfallen lassen.



Die Streckenführung einiger Touren bzw. alternativer Rundtouren gibt`s vorab auf der Website unter www.erzgebirge-tourismus.de/fruehjahrs-wanderwoche.de .



Ebenso erwarten Wanderführer die Gäste am geplanten Treffpunkt bzw. Start der jeweils angekündigten Tour, hier werden die Strecken einer Rundwanderung als Faltblatt ausgereicht. Mit dem einen oder anderen Tipp, steht dem Ausflug in die erzgebirgische Natur nichts im Weg und die Touren dürfen individuell in Angriff genommen werden. Also ab in den Frühling, hinaus in Wald, Feld & Flur.



So laden beispielsweise anstelle von grenzüberschreitenden Wanderungen in Oberwiesenthal fünf Kurterrainwege rund um die höchstgelegenen Stadt zu Erkundungstouren ein.



In Oelsnitz/E. können die „Industriellen Wurzeln im ehemaligen Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier" auf 10,5 km erwandert werden.



„Glück Auf" - der Rundwanderweg zur Zwönitzer Bergbaugeschichte (12 km) ist eine tolle Gelegenheit, die Bergstadt kennenzulernen.



Nach Kenntnisstand des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V., finden folgende geführte Touren unter Einhaltung der vorgegebenen Abstandsregel statt:



„Die Kraft der Bäume" (16. Mai/ Geyer)



„Kräuterschatzsuche für Kinder" (23. Mai / Geyer). Bei diesen Touren sind Voranmeldungen erforderlich Tel. 037349 8807.



„Auf den Spuren derer von Schönberg" (20. Mai/ Olbernhau)



„Am Kammweg von der Saigerhütte nach Seiffen" (24.Mai/ Olbernhau)



Einige Wanderführer entscheiden vor Ort abhängig der Teilnehmerzahl, ob sie die Wanderfreunde mit Geschichten unterwegs begleiten z.B. am 16. Mai in Börnichen, Geyer und Johanngeorgenstadt, am 18. Mai in Freital/Hainsberg und Zschopau, am 19. Mai in Grünhainichen/Borstendorf, am 20. Mai in Olbernhau und Wolkenstein, am 23.Mai in Freital/Hainsberg, Heidersdorf und Kirchberg/Burkersdorf sowie am 24. Mai in Amtsberg/Dittersdorf und Marienberg/Pobershau.



Folgende Touren (s. Wanderwochen-Heft 2020) sind ersatzlos gestrichen, das heißt hier werden leider keine Alternativen angeboten. Es wird daher auch kein Wanderführer vor Ort sein:



- Thermalbad- Wiesenbad Tour Nr. 20 am 17. Mai



- Grünhainichen Tour Nr. 14 am 17. Mai



- Olbernhau Tour Nr. 31 am 19. Mai



- Marienberg/OT Rübenau Tour Nr. 30 am 19. Mai



- Geyer Tour Nr. 34 am 20. Mai



- Dippoldiswalde und Reichstädt Tour Nr. 33 am 20. Mai & Tour Nr. 44 am 22. Mai



- Rechenberg- Bienenmühle Tour Nr. 43 am 21. Mai & Tour Nr. 58 am 23. Mai



Zur besseren Planung ist es ratsam, dass jene, die sich auf Wanderwochen- Spuren begeben möchten, die Tourenverantwortlichen vorab kontaktieren. Die Kontaktdaten sind im aktuellen Wanderwochen - Heft 2020 oder online unter www.erzgebirge-tourismus.de zu finden

