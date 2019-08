Pressemitteilung BoxID: 764703 (Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V)

Indian Summer mitten in Deutschland lockt Besucher aus Nah und Fern in die Welterberegion Wartburg Hainich

Wenn die Sommerferien zu Ende gehen, beginnt die Zeit des Indian Summer. Dieser verdankt seinen Namen der besonders intensiven Blattverfärbung in den Laub- und Mischwäldern. Seine Herbsttage werden begleitet von einem strahlend blauen Himmel und angenehm warmer Witterung. Das Phänomen lässt sich hautnah erleben, denn das bunte Blätterspektakel gibt es ganz zentral im Herzen Deutschlands.



Der Hainich ist das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet Deutschlands und im Herbst eine ganz besondere Erscheinung. Inmitten der Welterberegion Wartburg Hainich lädt der Nationalpark zu unvergesslichen Wandererlebnissen ein. 20 gut ausgeschilderte Wanderwege führen durch den gesamten Nationalpark - für jedes Alter und für jede Fitness bieten die zwischen zwei und zwanzig Kilometer langen Wege für alle Zielgruppen eine besondere Entdeckungstour: Hoch in den Baumkronen, auf den weichen Waldwegen oder unter den uralten Eichen spürt man den Wald mit allen Sinnen. Doch halten die Wege auch Überraschungen bereit: Der Wildkatzenpfad bietet seinen Gästen nicht nur die Möglichkeit des Besuches der Wildkatze und des Luchses im Freigehege, sondern auch einen Aussichtspunkt, der einen spektakulären Blick auf die nur einen Katzensprung entfernte Wartburg gewährt.



Von hier oben erblickt man das Schönste am Indian Summer: die vielen unterschiedlichen Färbungen der Blätter. Sie reichen von goldgelb über ein sattes Grün bis hin zu einem tiefen Weinrot. Ein Highlight bietet der Baumkronenpfad: Er führt seine Besucher durch die bunte Blätterlandschaft hindurch, ermöglicht nicht nur das Sehen, sondern auch das Spüren und Riechen des beginnenden Herbstes auf den verschiedenen Höhenebenen. Seine Aussichtspunkte liefern bei Sonnenuntergang einen beeindruckenden Blick über den bunten Buchenwald. Doch auch am Boden halten die Ranger und ehrenamtlichen Nationalparkführer tolle Angebote im MITMACH-Programm 2019 bereit. Ob Opfermoortag, Holzwerkeln, Pilze suchen, Wildkatzenfütterung, Herbstwanderung oder Vogelzug – vielfältige Themen ermöglichen den Besuchern, den "Urwald mitten in Deutschland" mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt zu erkunden. Die genannten Veranstaltungen sind überwiegend kostenfrei.



Noch bis Ende Oktober hat der Baumkronenpfad bis 19 Uhr geöffnet, zwischen November und März nur bei entsprechender Witterung an den Wochenenden bis 16 Uhr. Beeindruckende Impressionen sowie Informationen zu Veranstaltungen und den aktuellen Öffnungszeiten finden Interessierte unter: www.welterbe-wartburg-hainich.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (