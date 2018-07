Rotkäppchenwoche 29. Juli bis zum 5. August 2018

Was macht das Rotkäppchenland märchenhaft? Wo kann man Märchen erleben, in die Geschichten eintauchen oder spannende Hintergrundinformationen erhalten? An verschiedenen Orten und auf unterschiedlicher Art dreht sich während der Rotkäppchenwoche alles um das Thema Rotkäppchen und Märchen. In der Themenwoche vom 29. Juli bis zum 5. August 2018 wird Rotkäppchen erlebbar!



Am 29. Juli wird die Rotkäppchenwoche in Willingshausen-Merzhausen eröffnet werden. Für Kinder gibt es Märchenerzählungen, Kutschfahrten, Karussell und Kirmesbuden, für die Erwachsenen Schwälmer Trachten, Musik und Tanz. Natürlich darf Schwälmer Platz, Bratwurst und Erbsensuppe sowie Kaffee und Kuchen nicht fehlen. An diesem Tag wird auch Dr. Merk im Schwälmer Dorfmuseum Holzburg der spannenden Frage nachgehen: "Was macht denn das Rotkäppchen im Louvre?"



In der folgenden Woche laden zahlreiche Veranstaltungen in verschiedenen Orten Klein und Groß zum Mitmachen ein. Am Dienstag erzählt Gudrun Grünberg im Märchenhaus Neukirchen Märchen der Brüder Grimm und abends findet in Frielendorf Rotkäppchens Grillfest statt, das mit einer Fackelwanderung um den Silbersee endet. In Neukirchen gibt es am Mittwoch, den 1. August, eine Märchenwanderung mit Sabine Klaus und Heidrun Horst-Süßmann. Bei der Ferienaktion im Wildpark Knüll dreht sich am Mittwoch alles um Märchen zu Wolf, Bär und Co.. In Gilserberg-Winterscheid begleitet am 2. August ein Schwälmer Rotkäppchen die Wanderer auf dem Muschelkalkweg. Das „theater 3 hasen oben“ bietet am Freitagnachmittag in Ottrau-Immichenhain eine spannende Märchenlesung für die ganze Familie. Im Anschluss gibt es Mitmach-Aktionen mit dem Kultur-Anstifter Mobil.



Der Rotkäppchentag 2018 wird mit einem großen Fest im Bürgerpark in Neustadt(Hessen) am Samstag, den 4. August gefeiert. Vor der Kulisse des mittelalterlichen Junker-Hansen-Turms bietet der Bürgerpark in Neustadt(Hessen) viel Raum für ein märchenhaftes Fest mit einem vielfältigen Programm: Rotkäppchen & Märchen, Musik & Tanz, Oldtimer-Show, Infostände, Mitmach-Angebote für Kinder, Essen & Trinken.



Am Sonntag, den 5.August, lädt das Museum der Schwalm in Schwalmstadt-Ziegenhain zu einer Themenführung „Rotkäppchen und die Schwälmer Tracht“ ein. An allen Veranstaltungsorten können Kinder und Erwachsene an einem Märchenrätsel teilnehmen und tolle Preise gewinnen.



Auch außerhalb der Rotkäppchenwoche geht es im Rotkäppchenland märchenhaft zu: Das Märchenhaus in Neukirchen kann man täglich besuchen, ebenso den Wolf im Wildpark Knüll. In Homberg(Efze), Knüllwald und Schwalmstadt gibt es Märchenfiguren zu entdecken. Und auch die Burgen und Schlösser im Rotkäppchenland versprechen spannende Geschichten. Wissenswertes über die Schwälmer Tracht, die unser Rotkäppchen trägt, finden Sie im Museum der Schwalm. In Ottrau- Weißenborn steht das Ahnhaus der Brüder Grimm am Kulturhistorischen Wanderweg und in Willingshausen hat der Malerbrüder Ludwig-Emil Grimm Spuren hinterlassen. Und dann gibt's natürlich unsere märchenhafte Umgebung mit Wäldern, Wiesen und Feldern zu entdecken!



Das komplette Programm der Rotkäppchenwoche mit Infos zu Uhrzeiten und Voranmeldungen finden Sie auf www.rotkaeppchenland.de

