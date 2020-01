Pressemitteilung BoxID: 782802 (Toques d'Or International GmbH)

Gipfeltreffen der Sterneköche mit Toques d'Or Chef Holger Bodendorf auf Weissenhaus

Bereits zum vierten Mal lädt Küchenchef Christian Scharrer zum kulinarischen Spektakel ins Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer und empfängt seine Gäste im Schloss des Luxusresorts zum großen Kulinarikevent.



Kaisersbach/Sylt/Weissenhaus: Genussvielfalt auf höchstem Niveau: Wenn Christian Scharrer Ende Februar 2020 zum großen Kulinarikevent auf das luxuriöse Schlossgut am Meer einlädt, strahlen auf den Tellern der Gäste neun Michelin Sterne und versprechen exquisite Gaumenfreuden. Ob asiatisches Aromendinner am Freitag, sechsgängiges Gourmet-Menü am Samstag oder Küchenparty mit neun Sternen am Sonntag – der Meister der Genussküche bereitet unvergessliche Erinnerungen und wird bei der sonntäglichen Küchenparty von renommierten Koryphäen seines Fachs unterstützt.



Den Höhepunkt des Wochenendes bildet am 23. Februar die Küchenparty mit den besten Köchen Deutschlands. Die preisgekrönten Gourmet-Routiniers, unter ihnen Toques d’Or-Chef Holger Bodendorf, begeistern mit einer Vielzahl herausragender Gerichte der Kollegen, zwei exklusive Winzer stellen eine erlesene Auswahl an Produkten bereit, die immer das ideale Pendant zu den Speisen darstellen und unterschiedliche Genuss-Stationen verführen zum Probieren und Naschen.



Buchbar ist die Küchenparty ab 199 Euro pro Person. Das Kulinarikevent Deluxe ist ab 1.409 Euro pro Person buchbar. Inklusive sind neben drei Übernachtungen in einem Superior Doppelzimmer vom 21. bis zum 24. Februar 2020, drei Feinschmeckerfrühstücke sowie das asiatische Aromendinner am Freitagabend, das sechsgängige Gourmet-Menü am Samstagabend sowie die Küchenparty am Sonntagabend mit neun Michelin Sternen.



„Unsere Lobby ist die sichere Produktqualität. Lebensmittelsicherheit und Respekt gegenüber dem Qualitätsprodukt setzt absolute Fachkenntnisse voraus. Denn hier kocht ein berufener Toques d’Or Chefkoch mit einem Qualitäts-Produkt nach Jahreszeit. Gleich richtig basisgekocht, um unserem Koch-Berufsstand nicht zu schaden –klassisch oder modern – Es gibt nur eine Küche, die Gute. Toques d’Or, die Köche-Gilde mit den goldenen Toques auf blauem Kragen, im Dienste einer gesunden Ernährung“, so Ernst-Ulrich Schassberger, President Toques d’Or International.



Alle Toques d’Or zertifizierten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres und private fine dining Chefs, Caterer, Kochschulen und Fachgeschäfte findet man unter www.toquesdor-guide.de - Der kostenlose Toques d'Or Smartphone Guide in allen Sprachen mit QR-Code und Navigation. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d'Or- Suche - weltweit.

