Musikgenüsse vor idyllischer Landkulisse

Die Brandenburgischen Sommerkonzerte starten 2018 in ihre 28. Saison. Auch diesen Sommer können herausragende Künstler und hochtalentierte Nachwuchsmusiker in zahlreichen Regionen Brandenburgs erlebt werden. Vom 10. Juni bis zum 9. September 2018 gastieren sie in entlegenen Klöstern, prachtvollen Kirchen und idyllischen Landgütern. Alle Veranstaltungsorte können bequem mit dem Bus-Shuttle aus Berlin erreicht werden. Schon traditionell sind die liebevoll gestalteten Kaffeetafeln. Außerdem dürfen Besucher spannende Beiprogramme erwarten – ob zu Fuß, auf dem Wasser oder bei einer Kremserfahrt.



Dieser Festivalsommer wird außergewöhnlich und überrascht mit nicht nur einer spannenden Neuheit. Erstmals werden die Brandenburgischen Sommerkonzerte mit Russland ein Partnerland an ihrer Seite haben. In ausgewählten Konzerten wird die musikalische Vielfalt dieses Landes zu hören sein. Auch die Lesereihe wird Bezug auf die russische Literatur nehmen. So wird Wladimir Kaminer über den modernen deutsch-russischen Alltag lesen.



Weitere Höhepunkte sind das Eröffnungskonzert mit dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Cottbus und dem hochgelobten Solisten Sergey Dogadin, das beeindruckende Violinspiel von Midori in Königs Wusterhausen sowie das im Zeichen von Johann Sebastian Bach stehende Konzert mit dem Windsbacher Knabenchor und den Deutschen Kammer-Virtuosen Berlin.



In den vergangenen 27 Jahren haben die Brandenburgischen Sommerkonzerte insgesamt mehr als 700 Konzerte an über 200 Spielstätten im Land Brandenburg veranstaltet und sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens in Brandenburg geworden. Diese Erfolgsgeschichte wird auch 2018 fortgeschrieben.



Seit ihrem Bestehen nehmen die Brandenburgischen Sommerkonzerte auch weiterhin keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch und finanzieren sich ausschließlich durch Sponsorengelder, Spenden, Förderungen, Mitgliedsbeiträge und Karteneinnahmen. Wichtigste Partner sind hierbei seit Jahren die brandenburgischen Sparkassen gemeinsam mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung.



Weitere Informationen und Tickets:



Der Kartenvorverkauf beginnt am 26. Februar 2018. Telefon: 01806. 999 000 222, Karten in der Geschäftsstelle: Schillerstraße 94, 10625 Berlin, Montag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr, Freitag von 9 bis 12 Uhr www.brandenburgische-sommerkonzerte.org

