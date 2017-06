Bewerbungsphase für den Tourismuspreis des Landes Brandenburg 2018 gestartet

Ab sofort und bis zum 15. September 2017 können sich Unternehmen, Verbände, Vereine sowie Initiativen für den Tourismuspreis 2018 des Landes Brandenburg bewerben.



Gesucht werden touristische Angebote, die die „Marke Brandenburg" am überzeugendsten widerspiegeln, also beispielhaft für Brandenburg sind. Im Fokus stehen dabei Produkte, besondere Services für die Gäste und spezielle Marketingideen rund um das Angebot.



Anbieter und Unternehmen können sich mit ihren Angeboten oder Projekten entweder selbst bewerben oder von Vertretern der touristischen Strukturen des Landes (z. B. Landestourismusverband, Reisegebietsorganisationen, Branchenverbänden, touristischen Vereinen, Kommunen) in Kurzform vorgeschlagen werden.



Eine Jury, die aus Experten der Tourismuswirtschaft besteht, bewertet die eingereichten Vorschläge/Bewerbungen und kürt drei Preisträger, die dann im März 2018 im Rahmen der Internationalen Tourismusbörse in Berlin vom Brandenburger Wirtschaftsminister Albrecht Gerber ausgezeichnet werden. Als Preisgelder erhalten die Sieger 2.500 Euro (1. Platz), 1.500 Euro (2. Platz) bzw. 1.000 Euro (3. Platz).



Alle ausführlichen Informationen zum Tourismuspreis gibt es auf der Website www.tourismuspreis-brandenburg.de. Hier findet sich auch das Formular für die Vorschläge bzw. Kurzbewerbungen.



Hintergrundinformationen Tourismuspreis



Der Tourismuspreis des Landes Brandenburg wird im nächsten Jahr bereits zum 17. Mal verliehen. Seit der erstmaligen Verleihung im Jahr 2001 hat sich der Preis zu einem wichtigen Indikator für das Niveau der touristischen Entwicklung im Land Brandenburg entwickelt. Auf der ITB 2017 wurden der neue Baumkronenpfad Beelitz- Heilstätten, die Alte Ölmühle Wittenberge und die Entdeckertouren im Seenland Oder-Spree ausgezeichnet.

