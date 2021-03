Für absolut unzureichend halten die niedersächsischen Vertreter der Deutschen Tierparkgesellschaft e.V. (DTG) die aktuellen Regelungen auf Landesebene. Es macht nach Ansicht der DTG überhaupt keinen Sinn, dass fast alle niedersächsischen Zoos öffnen dürfen und nur einzelne Zoos nicht. Aufgrund der Inzidenzwerte in einzelnen Landkreisen wie in Cloppenburg oder der Region Hannover dürfen die dortigen Zoos noch keine Besucher empfangen. Hierdurch wird allenfalls ein unerwünschter Freizeittourismus aus den Landkreisen mit hoher Inzidenz in andere Landkreise erzeugt.



„Wir würden unsere Besucher gerne begrüßen, dürfen aber nicht!“ so Alexandra Grothaus vom Tier- und Freizeitpark Thüle. „Die Menschen kommen vielleicht nicht zu uns, deswegen lassen sie sich aber nicht vom Zoobesuch abbringen und fahren einfach ein paar Kilometer weiter! Das kann doch nicht die gewünschte Lösung sein.“



Die Zoos in Niedersachsen entwickeln eine Strahlkraft über die Landkreisgrenzen hinaus, so die DTG weiter. Der soziale Druck durch die Pandemie ist mittlerweile so groß, dass die Familien gerne auch ein paar Minuten weiter fahren um einen schönen Tag mit der Familie verbringen zu können.



Der Vizepräsident der DTG, Dr. Nils Kramer vom Tierpark Nordhorn, betont, dass gerade die Zoos für die Menschen eine wichtige soziale Ausgleichsfunktion darstellen. „Ein Zoobesuch ist wie ein Spaziergang an der frischen Luft! Besser noch, wir haben gute Hygienekonzepte!“



Den ganzen letzten Sommer über konnten die Tierparks in Niedersachsen ihre Hygienekonzepte erproben und weiterentwickeln. Wir sind gut aufgestellt, so die DTG. Nun sollten auch alle Zoos in Niedersachsen endlich öffnen dürfen, um überregionalen Freizeittourismus zu verhindern und den Besucher ein Erholungsangebot vor der eigenen Haustüre anbieten zu können.





