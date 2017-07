ANOKHI - einzigartig und immer wieder anders

Das 2012 gegründete Label ANOKHI hat sich zunächst mit seiner ausgefallenen Taschen- und Tücherkollektion am Markt einen Namen gemacht. Inzwischen gehören zur Kollektion auch Lederjacken, Blousons, Tuniken, Blusen und Lifestyle-Accessoires. Die Kollektionen des Münchener Unternehmens sind europa­­weit bereits an mehr als 550 Verkaufspunkten erhältlich.



ANOKHI – schon der Name des jungen Erfolgslabels ist ungewöhnlich und besitzt einen hohen Wiedererkennungswert. Ganz so wie die Kollektionen des Münchener Unternehmens. Weit entfernt davon Massenware zu sein, überrascht die Marke jede Saison wieder mit einem Design, das eigenständig und einzigartig ist. Bei ANOKHI ist der Name darum auch wirklich Programm, denn er bedeutet „die Einzigartige“. Gründer und Inhaber Pradeep Virmani, in der Branche kein Unbekannter, war er doch der kreative Kopf und Macher hinter der Erfolgsgeschichte der Marke Virmani, hat sich mit ANOKHI einmal mehr einen Traum erfüllt und Produkte designt, die zwar nah am aktuellen Trendverständnis positioniert sind, sich aber trotzdem Eigenständigkeit und eben Einzigartigkeit bewahrt haben: „Unsere Produkte sind nicht nur Funktion gepaart mit einer individuellen Optik, sie sind pure Emotion. Sie verkörpern Lebenslust und sprechen Frauen aus der Seele, die den Bohemian-Look lieben und sich nicht einfach nur mit einem Blouson oder einer Tasche schmücken, sondern ihren Lebensstil zelebrieren und bei denen jedes Produkt ein ausgewähltes Lieblingsstück ist.“ Nach Aussage vieler Händler sind die Taschen von ANOKHI etwas Besonderes im Produktangebot, denn individuelles Design und farbenfrohe Muster gehen hier Hand in Hand. Neben dem immer stärker wachsenden Angebot an klassischen NOS-Programmen anderer Marken, sind es gerade diese auffallenden und trotzdem nicht übertriebenen Kollektionen von ANOKHI, die verkäufliche Farbe und Abwechslung an den POS bringen und auch dem Händler zu einer Schärfung seiner modischen Kompetenz verhelfen. Was für die Taschen gilt, gilt ebenso für die Textilkollektion, denn auch dieser Look erhält seine Einzigartigkeit dank der ungewöhnlichen Verschmelzung europäischer Designvorstellungen mit internationalen, handwerklich raffinierten Elementen. Wie gut es ANOKHI gelingt, diese Fusion in der gesamten Kollektion zum Ausdruck zu bringen, zeigt sich darin, dass die Prints der Taschen problemlos auf die Textilkollektion übertragen werden können und als Jacke, Bluse, Tunika oder Tuch genauso authentisch wirken wie zum Beispiel beim wichtigsten Taschenmodell, dem Beutel „Cheyenne“, erhältlich in vielen unterschiedlichen Varianten.



Die Verkaufsleitung liegt in Händen von Nathalie Brandenburger, unterstützend stehen ihr dabei vier erfolgreiche Handelsagenturen zur Seite. „Der Handel sucht gut verkäufliche Mode mit eigenständigem Design, und darüber hinaus Konzepte, die auf mehr als nur ein Produkt übertragbar sind. Der Kunde sucht immer weniger nach nur einer Produktkategorie im Handel, er möchte Erlebniswelten und eine Auszeit vom Alltag. Mit der Produktvielfalt von ANOKHI können wir diese Bedürfnisse abdecken und dem Handel ein solches Konzept anbieten.“ Das Team von ANOKHI arbeitet dicht am Handel, garantiert einen Warenaustausch in der laufenden Saison, unterstützt mit Informationen zu Trends und Produkten und entwickelt gemeinsam mit dem Händler ein individuelles Sortiment, abgestimmt auf die Kundenzielgruppe wie auch die Gegebenheiten am jeweiligen POS. Dem Wunsch des Handels entsprechend, in kurzfristigeren und zeitnahen Rhythmen einzukaufen, hat ANOKHI Flash-Kollektionen auf Basis unterschiedlicher Themen eingeführt. Mit diesen Flash-Programmen gibt ANOKHI dem Händler die Möglichkeit zur sofortigen Reaktion im Hinblick auf unverzichtbare, abverkaufsstarke und zugleich modische Styles. Für den Auslieferungstermin September kann ab sofort das Flash-Programm zu den Trends „Asien“, „Trapper“ und „Cheyenne Classics“ geordert werden. Für den POS, vor allem aber auch für die jeweilige Kommunikation des einzelnen Händlers in den sozialen Netzwerken, stellt ANOKHI zu den Kollektionen und Flashprogrammen entsprechendes Bildmaterial zu Verfügung.



Besuchen Sie uns auf der Supreme Düsseldorf (2B.13) und der ILM Offenbach A3.19.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion