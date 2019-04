Pressemitteilung BoxID: 748436 (Thonet GmbH)

La sedia in legno 118 in una nuova versione tirata a "lucido"

Design: Sebastian Herkner, 2018/2019

La collezione 118 che Sebastian Herkner ha ideato per Thonet ora disponibile in sei nuove colorazioni, nero intenso, blu scuro, rosso scuro intenso, contemporaneo rosa antico, menta e viola-marrone, e con una nuova finitura high-gloss che le conferiscono rinnovato carattere ed eleganza.



Una sedia giovane, ma con tutte le potenzialità per diventare un classico, si presenta in tutto il suo splendore.



Il progetto semplice ma raffinato di questa nuova versione della 118 si ricollega al modello archetipico di Thonet, la sedia da caffè 214 (nota un tempo come N. 14), tracciando così un continuum fra tradizione e attualità. La collezione 118 presenta una seduta con telaio formato da un unico pezzo curvato e, su richiesta, un rivestimento in canna d'India intrecciata sottolineando così la continuità rispetto all'idea, risalente alla metà del XIX° secolo, di ridurre al minimo i componenti di una sedia.



Alle versioni finora presentate in due differenti altezze e con sedile sagomato si affiancano ora sei nuove colorazioni in lacca lucida che, con la luce naturale, assumono riflessi straordinari, mettendo così in risalto l'eleganza minimalista di questo modello. Da sempre la vernice conferisce quel certo non so che, quell'aura speciale: basti pensare all'arte della lacca, perfezionata in Giappone nel corso dei secoli, ai mobili dell'Art Déco o ai preziosi pianoforti. "La vernice incarna la storia, la cultura e lo stile, dona profondità all'oggetto" afferma Sebastian Herkner. Grazie alle nuove colorazioni e alla finitura high-gloss la 118 diventa un polo di attrazione all'interno di ogni ambiente all'interno della quale la si collochi.



La 118 e i modelli 118 H e 118 SP sarà disponibile in faggio naturale e nelle versioni laccate e mordenzate, oltre che nelle sei tonalità laccate lucide. La seduta è disponibile come sedile sagomato o imbottito, o rivestita in canna d'India intrecciata.

