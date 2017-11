26 Angebote auf Mauritius, den Seychellen, Malediven und Sansibar

Ja-Wort unter Palmen und Flittern am Strand: Die neue Ganzjahres-Hochzeitsbroschüre von Thomas Cook Signature „Heiraten und Flitterwochen im Paradies“ bietet exklusive Reise-Angebote für Verliebte. Insgesamt stehen 26 Vier- bis Sechs-Sterne-Hotels mit speziellen Hochzeitsarrangements sowie Flitterwochen-Extras und Rabatten auf Mauritius, den Seychellen, Malediven und Sansibar zur Auswahl. Von der Trauzeremonie am Strand über ein romantisches Blütenbad in der Hotelvilla bis hin zum Candlelight-Dinner bei Sonnenuntergang sind dabei viele Leistungen inklusive.



Das Hotel Banyan Tree Seychelles (sechs Sterne) befindet sich an der Südwestküste der Seychelleninsel Mahé direkt am feinsandigen Strand, der zu den schönsten weltweit zählt. Das luxuriöse Resort bietet Heiratswilligen ein Hochzeitspaket inklusive Trauzeremonie am Strand mit Blumendekoration, Brautstrauß und Blumenanstecker, einer zweistöckigen Hochzeitstorte, einem Sundowner-Cocktail in der „La Varangue Bar“, einer Flasche Wein auf dem Zimmer, einem romantischen Picknick sowie Frühstück in der Villa am nächsten Morgen ab 185 Euro pro Paar. Sieben Übernachtungen in der Ocean Pool Villa mit Frühstück, inklusive Flug ab Frankfurt am Main, Rail & Fly in der ersten Klasse, Privattransfer bei Ankunft und hochwertigem Reiseführer nach Wahl ab 2.964 Euro pro Person. Paare in den Flitterwochen erhalten 37 Prozent Ermäßigung bei einem Aufenthalt ab vier Nächten und eine Flasche Champagner, Obst, eine kleine Überraschung bei Ankunft sowie eine romantische Zimmerdekoration.



Auf der beliebten Insel Mauritius können Verliebte beispielsweise im Hotel Heritage Le Telfair Golf & Spa (fünf Sterne plus) im Süden der Insel am Sandstrand Bel Ombre einchecken. Das exklusive Hochzeitspaket beinhaltet Früchte und Wein bei Ankunft auf dem Zimmer, eine Hochzeitstorte, Auspackservice mit Bügeln der Hochzeitsgarderobe, ein Zimmer-Upgrade nach Verfügbarkeit für die Hochzeitsnacht, eine Flasche Champagner während der Zeremonie, ein elegantes Frühstück auf der eigenen Terrasse, eine 45-minütige Massage für das Brautpaar ab 595 Euro pro Paar. Ein besonderes Highlight im Anschluss an die Zeremonie ist die Pflanzung eines „Tree of Love“ durch das Brautpaar. Sieben Übernachtungen in der Junior-Suite mit Frühstück, inklusive Flug mit Air France ab 1.596 Euro pro Person. Frisch-Vermählte erhalten bei Buchung mit Frühstück oder Halbpension eine Ermäßigung von 20 Prozent, ein Geschenk des Hotels, eine Flasche Champagner und Kuchen bei Ankunft auf dem Zimmer sowie einmal pro Aufenthalt Frühstück auf dem Zimmer.



