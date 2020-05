Pressemitteilung BoxID: 799552 (Theyo Labs GmbH c/o Factory Works GmbH)

Berliner Startup Theyo bietet Online-Tastings für Schokoladenliebhaber

Bei ihren virtuellen Tastings nehmen die zertifizierten Schoko-Taster von Theyo die Teilnehmenden mit auf eine schokoladige Reise um die Welt – ganz entspannt von zu Hause aus. In Zeiten von Corona bieten die Online-Tastings eine völlig neue Sichtweise auf Herstellung und Geschmack von Deutschlands beliebtester Süßigkeit. Deshalb hat ‚Land der Ideen‘ das virtuelle Theyo Schoko-Tasting als besonders kreative Idee in Krisenzeiten ausgewählt.



Die Tastings werden für Einzelpersonen, Gruppen und als Teamevents für Unternehmen angeboten. Innerhalb von einer Stunde tauchen die Teilnehmenden tief in die Welt hochwertiger Schokolade ein. Eine Tasting-Box wird den Teilnehmenden vorab per Post zugeschickt. Darin enthalten sind fünf exklusive ‘Bean-to-Bar’-Schokoladen, Theyos einzigartige karamellisierte Kakaobohnen und lehrreiche Tasting-Materialien.



Die Teilnehmenden...





...erfahren, wie der Herstellungsprozess von der Bohne bis zur Tafel aussieht;

...lernen, was es bei der Schokoladenverkostung zu beachten gibt;

...schmecken Aromen in Schokolade, die sie in der Vielfalt sonst nur von Wein kennen.







