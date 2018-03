Minifestival zum 8. März: 100 Jahre Frauenwahlrecht

Vor ziemlich genau 100 Jahren wurde in Deutschland die Einführung des Wahlrechts für Frauen beschlossen. Mit einem Minifestival zum Internationalen Frauentag 2018 feiern wir und blicken gleichzeitig nach vorne: auf die nächsten 100 Jahre. Denn wie steht es um die Verwirklichung der politischen Gleichberechtigung? Haben Frauen heute die gleichen Chancen wie Männer politische Ämter und Führungspositionen zu übernehmen?





Mit vier künstlerischen Beiträgen in verschiedenen Räumen des Theaters sondieren wir die Lage. Der SAAL 2 wird ab 17:30 Uhr zum Festivalzentrum mit Empfang der Gleichstellungsstelle Oberhausen, Netzwerken und Wahlparty. Von dort aus geht es dann weiter zu den verschiedenen künstlerischen Beiträgen, die einmal um 19 Uhr und dann wieder um 21 Uhr besucht werden können. Tickets für die Vorstellungen kosten 5 €, ein Doppelticket für den Besuch von zwei Vorstellungen kostet 8 €.



FESTIVALZENTRUM: EMPFANG, NETZWERKEN, WAHLPARTY

SAAL 2 ab 17:30 bis ca. 00:30 Uhr



MANIFEST FÜR EINEN FEMINISTISCHEN FÜHRUNGSSTIL

Workshop von und mit Frauen und Fiktion / STUDIO / 19 und 21 Uhr / ca. 90 Minuten



Arbeit oder Familie? Hierarchie oder Netzwerk? Pilot oder Pilotin? Quote oder Qualifikation? Oder oder Und? Was muss passieren, um die Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt endlich umzusetzen? Gibt es weiblichen Führungsstil? Und was ist dann männlicher Führungsstil? In diesem Workshop werden Kräfte und Gedanken gebündelt. Die Teilnehmer*innen werden gemeinsam ein Manifest für einen feministischen Führungsstil entwickeln, angeleitet vom Performance-Kollektiv Frauen und Fiktion.



HEAL THE WORLD OR DIE TRYING

Performance von Alex Alvina Chamberland / MÖBELFUNDUS / 19 und 21 Uhr / ca. 45 Minuten + Gespräch mit der Künstlerin



Wenn diese Performance ein Buch wäre, dann hätte das Buch ein pinkes Cover und einen blutigen Inhalt. Alex Alvina hat ein Stück entwickelt, in dem sie mit ihrem eigenen Zugang zu (Trans-)Weiblichkeit startet, um dann universeller zu werden: Es geht um Verletzlichkeit, Schönheit und das Bedürfnis nach Liebe. Sie setzt Text, Stimm-Experimente und Tanz ein. Heal the world or die trying ist im Jahr 2016 entstanden und heißt mit vollem Titel “Heal the world or die trying/Witches decide/My (trans)femininity/Danse Sacrale/No title only tidal wave“. Die Performance wurde u.a. im Schwulen Museum Berlin und beim Athens & Epidaurus Festival gezeigt.



AUFSTAND AUS DER KÜCHE: TEIL I_NEU_OB



Ein Reenactment-Projekt von Mareike Hantschel, Lucie Ortmann und Katrin Ribbe / POOL 19 und 21 Uhr, ca. 90 Minuten



Mit Aufstand aus der Küche begeben wir uns in die 1970er Jahre und erklären Fundstücke aus der feministischen Performancekunst zu Handwerkszeug, um die aktuelle Brisanz der Debatte rund um die Frauenbewegung zu verstehen. Wie funktioniert die (Re-) Produktionsmaschine Küche und schreibt sich in unsere Leben ein? Gemeinsam mit unseren Gästen hinterfragen wir Rollenverteilungen und (Lohn-) Gerechtigkeit in unserer Leistungsgesellschaft. Wir erlernen eigene Posen neu und erobern uns fremde, um am Ende das Machtgefüge der Rollen aufzulösen und neu zu vermessen.



EMINE. FRAUEN AUS BOCHUM-STAHLHAUSEN ERZÄHLEN



IHRE GESCHICHTEN

Audioinstallation von Emel Aydoğdu / FOYER SAAL 2 ab 19 Uhr durchgängig geöffnet und ohne Ticket zugängig



Emel Aydoğdu hat fünf Frauen mit türkischen Wurzeln gebeten, aus ihrem Leben zu erzählen. Manche sind in der Türkei geboren, andere in Deutschland – aber es vereint sie das Gefühl, zu zwei Nationen gleichzeitig zu gehören.



Mehr Infos zum Festival: http://www.theater-oberhausen.de/programm/extras.php?SID=626



Tickets gibt es an der Theaterkasse und online: www.theater-oberhausen.de



Telefon 0208/8578 – 184, E-Mail: besucherbuero@theater-oberhausen.de



Kuratiert von Elena von Liebenstein und Lucie Ortmann



Theater Oberhausen in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Oberhausen und dem Blogger*innen-Kollektiv Feminismus im Pott

