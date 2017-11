Lindenhof spielt Georg Elser

Am 8. November jährt sich das Attentat von Georg Elser auf Adolf Hitler. Der Schreiner aus Königsbronn wollte damit den Krieg verhindern. 1939 zündete er per Zeituhr im Bräukeller in München, wo sich fast die gesamte NS-Führungsspitze versammelt hatte, eine Bombe. Acht Menschen starben. Hitler hatte durch einen Zufall schon früher als erwartet den Raum verlassen. 2008 brachte das Theater Lindenhof das von Dieter de Lazzer und Felix Huby geschriebene Widerstandsstück erstmals auf die Bühne. Am 8. November ist es im swt-KulturWerk in Tübingen zu sehen.



Es gibt noch Karten über das Theater Lindenhof (www.theaer-lindenhof.de, Tel. 07126/ 92 93 94, karten@theater-lindenhof.de) oder die VVK-Stellen.





Theater Lindenhof

Seit über drei Jahrzehnten bietet das Theater Lindenhof seinem Publikum "Volkstheater im besten, ja allerbesten Sinne" (Stuttgarter Zeitung). Fernab der Metropolen ist dieses Theater zum Inbegriff für ein besonderes Heimattheater geworden: Faszinierende Theaterexkursionen im Freien, Inszenierungen von Klassikern, Umsetzungen lokaler und regionaler Geschichte und Geschichten, große Theaterprojekte mit Bürgern und ein vielseitiges Kleinkunstprogramm - darunter zahlreiche Uraufführungen. Für ihre Inszenierungen erhielten die Theatermacher eine Reihe von Auszeichnungen.



Das Theater Lindenhof führt jährlich rund 350 Veranstaltungen durch - davon 230 in Burladingen-Melchingen und 120 an Gastspielorten in ganz Baden-Württemberg, aber auch überregional in München, Hamburg, Berlin oder Recklinghausen. Mit seinen Aufführungen erreicht es jährlich 45.000 ZuschauerInnen, davon 20.000 allein in Melchingen. Das Theater Lindenhof ist seiner Rechtsform nach seit dem 1. Januar 2011 eine Stiftung. Das einzige Regionaltheater wird vom Land Baden-Württemberg, den Landkreisen Zollernalb, Reutlingen, Tübingen und von der Sitzgemeinde Burladingen sowie rund zwanzig Partnerstädten aus dem ganzen Land unterstützt.

